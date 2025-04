Dieser Supermarkt verkauft ab sofort Ledo-„Macho“-Eis in Österreich!

Eine kleine Sensation für alle, die mit den köstlichen Leckereien aus dem Balkan aufgewachsen sind: Interspar und Spar haben ihre Kunden mit einer großen Überraschung erfreut! Ab sofort gibt es in allen Filialen das beliebte Ledo „Macho“-Eis zu kaufen.

Ein aufmerksamer Leser hat beim Einkaufen eine freudige Entdeckung gemacht und uns sofort ein Foto geschickt: Das legendäre „Macho“-Eis ist nun offiziell im Sortiment! Ob in der Sorte Schokolade oder Vanille – dieses Eis weckt Erinnerungen an unbeschwerte Sommertage in Kroatien, Serbien oder Bosnien. Ein Stück „Jugo“ beim genussvollen Abschlecken – das dürfte viele von euch begeistern! Das Eis kostet in allen Filialen 1,90 Euro.

FOTO: Lesereporter

Kultstatus

Ledo ist eine der bekanntesten Eismarken aus dem Balkan und genießt seit Jahrzehnten Kultstatus. Besonders das „Macho“-Eis hat mit seinem cremigen Kern und der knackigen Schokoladenhülle viele Fans.

Wer also Lust auf ein echtes Stück Nostalgie hat, kann ab sofort in seiner nächsten Interspar- oder Spar-Filiale zuschlagen.