Beliebter Nachtclub muss schließen!

Der legendäre Nachtclub „Warehouse“ in St. Pölten schließt endgültig. Wirtschaftliche Schwierigkeiten zwingen die Betreiber zur Aufgabe.

Der legendäre Nachtclub „Warehouse“ in St. Pölten steht kurz vor seiner endgültigen Schließung. Ab dem 30. April wird das Nachtleben der Stadt um eine Attraktion ärmer sein, denn die Betreiber haben beschlossen, die Türen des Clubs für immer zu schließen. Diese Entscheidung beruht nicht auf Beschwerden wegen Lärmbelästigung, sondern ist das Resultat wirtschaftlicher Schwierigkeiten, die den Betrieb unrentabel machen.

Wirtschaftliche Herausforderungen

In einem Instagram-Post erläuterten die Betreiber, dass die stetig steigenden Kosten für Miete, Strom, Heizung, Getränke und Personal die finanzielle Last so sehr erhöht haben, dass die Ausgaben nicht mehr gedeckt werden können. Sie unterstrichen, dass sie ohne jegliche finanzielle Unterstützung so lange wie möglich versucht haben, den Club am Leben zu erhalten. Doch angesichts der veränderten finanziellen Rahmenbedingungen sehen sie sich nun gezwungen, den Betrieb einzustellen.

Die Ankündigung der Schließung hat in St. Pölten für Bestürzung gesorgt. In einem letzten Versuch, den Club zu retten, wurde eine Online-Petition gestartet. Die Unterstützer dieser Initiative hoffen auf eine mögliche Kulturförderung, um das Fortbestehen des „Warehouse“ zu sichern.

