Dieses Bundesland führt Maskenpflicht wieder ein

Sowohl der Mund-Nasen-Schutz als auch die Abstandsregelung werden erneut verschärft.

Aufgrund der rasant steigenden Zahlen in Österreich, beschloss nun eines der Bundesländer, erneut die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Ab Morgen gilt somit in allen Amtsgebäuden wieder die Maskenpflicht und auch der Sicherheitsabstand wird wieder eingeführt.

Besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln soll die Maskenpflicht kontrolliert werden.

Nachdem in Oberösterreich seit Sonntag insgesamt 393 Erkrankte verzeichnet wurden, werden dort, ab morgen, die Maßnahmen erneut eingeführt. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) wandte sich dabei sowohl an Städte als auch an kleinere Gemeinden, sich an die Regelung zu halten, um die Zahlen wieder rasch unter Kontrolle zu bringen.

In den Bezirken Linz, Linz-Land, Wels, Wels-Land und Urfahr-Umgebung mussten erneut Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen werden. Sowohl Bürger, als auch Bedienstete mit viel Personenkontakt sollen zusätzlich geschützt werden.