Dieses Hotel bietet frischgebackenen Eltern Gratisnächte an! (FOTO)

Ein Hotel in Schottland ließ sich für Jungeltern nun etwas ganz Besonderes einfallen. Nämlich Gratis-Übernachtungen, da frischgebackene Mamas und Papas bekanntlich viel zu wenig Schlaf bekommen.

Das “Yotel” im schottischen Edinburgh lockt übermüdete Kunden nun mit einem echten Erholungs-Special!

Um sich eine ordentliche Mütze Schlaf zu holen, müssen Jungeltern nur dem sogenannten “Sleep Club” des Hotels beitreten. Dadurch räumen sie sich die Möglichkeit ein, eine Einzel-Übernachtung abzuräumen.

New parents? Take a much-needed break with our Sleep Club at #YOTEL Edinburgh 🍼 Our BOOBER service means your little one can still be fed while you kick back at YOTEL – https://t.co/IkchL7t27b pic.twitter.com/pgxrRTtF5u

