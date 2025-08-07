Digitale Razzia: WhatsApp löscht knapp 7 Millionen Konten

Hinter harmlosen SMS-Jobangeboten verbirgt sich ein globales Verbrechensnetz. Meta schlägt zurück und löscht Millionen WhatsApp-Konten – der Kampf gegen digitale Betrüger nimmt Fahrt auf.

Meta hat weltweit 6,8 Millionen WhatsApp-Konten gelöscht, die mit einer umfassenden Betrugsmasche in Verbindung standen. Diese Aktion ist Teil einer größeren Initiative gegen organisierte Cyberkriminalität, wie der Konzern gegenüber Associated Press bestätigte. Die Ermittlungen deckten erschreckende Details über kriminelle Netzwerke auf, die unter anderem Zwangsarbeit in Kambodscha einsetzten.

Die Betrugsmaschen beginnen typischerweise mit einer scheinbar harmlosen SMS, die lukrative Jobangebote verspricht. Die Kommunikation wird anschließend auf WhatsApp verlagert und mündet später in Zahlungsaufforderungen. Meta weist darauf hin, dass solche Betrüger häufig parallel auf verschiedenen Plattformen agieren. Die Kriminellen nutzen neben SMS auch Dating-Apps, soziale Netzwerke und sogar KI-generierte Nachrichten, um einer Entdeckung zu entgehen.

Besonders betroffen sind Menschen in finanziellen Schwierigkeiten, die durch unrealistisch hohe Verdienstmöglichkeiten angelockt werden. Die Täter fordern dabei nicht nur Vorauszahlungen, sondern auch die Preisgabe persönlicher Daten, was zu Identitätsdiebstahl führen kann. Seriöse Jobportale wie StepStone und Indeed warnen ausdrücklich davor, da sie niemals über WhatsApp oder SMS zu Zahlungen auffordern oder unaufgefordert Stellenangebote verschicken.

Kambodschanische Zwangsarbeit

Ein besonders schwerwiegender Fall führte nach Kambodscha, wo eine kriminelle Organisation Hunderte Menschen zur Zwangsarbeit genötigt haben soll. Die Opfer wurden gezwungen, gefälschte Likes zu verkaufen und weitere Personen in Pyramidensysteme zu locken. Dadurch entstand ein komplexes Geflecht illegaler Online-Aktivitäten mit eigener Wachstumsdynamik. Die Tätergruppen arbeiteten dabei hochorganisiert und länderübergreifend.

Als Reaktion führt Meta neue Sicherheitsfunktionen ein: Nutzer werden künftig automatisch gewarnt, wenn sie von Unbekannten zu Gruppen hinzugefügt werden. Zusätzlich erscheinen gezielte Warnhinweise in Chats, bevor Nutzer auf potenziell betrügerische Nachrichten antworten. Der Technologiekonzern setzt verstärkt auf präventive Erkennungssysteme, die verdächtige Konten bereits vor deren Aktivierung blockieren.

Kontosperrungen

WhatsApp entfernt nicht nur betrügerische Konten, sondern auch solche, die länger als 120 Tage inaktiv sind. Wer modifizierte Anwendungen wie GBWhatsApp oder WhatsApp Plus verwendet, riskiert ebenfalls eine Kontosperrung. Gleiches gilt für Accounts, die massenhaft Nachrichten versenden, Spam verbreiten oder wiederholt gemeldet werden – in diesen Fällen greift die automatische Sperrung unmittelbar und ohne vorherige Ankündigung.

Schutzmaßnahmen für Nutzer

Experten empfehlen konkrete Schutzmaßnahmen: Niemals auf Links oder Zahlungsaufforderungen in Nachrichten unbekannter Absender reagieren, keine sensiblen Daten preisgeben und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Verdächtige Kontakte sollten blockiert und gemeldet werden, um weitere Betrugsversuche zu verhindern.

Nutzer sollten bei verlockenden Angeboten über WhatsApp besondere Vorsicht walten lassen. Achten Sie auf ungewöhnliche Kontaktaufnahmen und geben Sie niemals persönliche Daten preis.

Die verbesserten Sicherheitsfunktionen werden in den nächsten Wochen schrittweise eingeführt.