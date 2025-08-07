Serben fragen KI: Wer hat die schönste Hymne Ex-Jugoslawiens?

Künstliche Intelligenz als musikalischer Schiedsrichter: Ein serbischer Podcast lässt die KI über die Schönheit der Balkanhymnen entscheiden – mit überraschendem Ergebnis.

Überraschendes Ranking

In einer aktuellen Folge des serbischen Podcasts „Baci5“ stellten die Moderatoren eine ungewöhnliche Frage an die künstliche Intelligenz: Welche Nationalhymne aus dem ehemaligen Jugoslawien klingt am schönsten? Das Ergebnis sorgte für Überraschung und lebhafte Diskussionen.

Einer der Podcaster zeigte sich zunächst selbstbewusst: „Ich habe jede dieser Hymnen gehört und bin überzeugt, dass die serbische mit Abstand die schönste ist.“ Doch sein Kollege musste ihn schnell eines Besseren belehren. Die KI hatte tatsächlich die kroatische Hymne „Lijepa nasa domovino“ auf den ersten Platz gesetzt und beschrieb sie als „elegant und melodisch, mit erhabenem Ton und leicht einprägsamer Melodie“.

Hymnen-Rangliste

Die serbische Nationalhymne landete in der KI-Bewertung nur auf dem dritten Rang. Davor platzierte sich noch die slowenische Hymne auf Position zwei – was der Moderator immerhin richtig erraten konnte. Auch bei der montenegrinischen Hymne lag er richtig und ordnete sie korrekt auf dem vierten Platz ein.

Die Hymnen von Bosnien und Herzegowina und Nordmazedonien komplettierten die Liste auf den Plätzen fünf und sechs. Am Ende der Sendung ließ einer der Moderatoren durchblicken, dass ihm das Ranking der künstlichen Intelligenz nicht sonderlich zusagte.

Patriotische Reaktionen

In den sozialen Medien löste das Experiment erwartungsgemäß patriotische Reaktionen aus. „Ich wusste, dass unsere die schönste ist“, kommentierte eine Nutzerin aus Kroatien stolz. Gleichzeitig meldeten sich Hörer aus allen ehemaligen jugoslawischen Republiken zu Wort, die jeweils ihre eigene Nationalhymne auf dem Spitzenplatz sehen wollten.

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass die Podcast-Macher die KI zu Schönheitswettbewerben auf dem Balkan befragen. Erst kürzlich wollten sie wissen, welches Land des ehemaligen Jugoslawien das schönste sei – auch hier landete Kroatien auf dem ersten Platz.