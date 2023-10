Dino Merlin, der populärste Sänger in Bosnien und Herzegowina, hat erneut seine Menschlichkeit und Großzügigkeit unter Beweis gestellt. Er übernahm die Kosten für die Medikamente einer Frau aus Sarajevo, ein Akt, der in einem Land, in dem die Medikamentenkosten hoch sind, besonders relevant ist.

Dino Merlin, der bekannteste Sänger in Bosnien und Herzegowina, hat einmal mehr gezeigt, dass er nicht nur ein Künstler ist, der Grenzen verschiebt und eine Popularität und Karriere genießt, die nur wenige erreichen werden. Er ist auch ein Mensch mit großem Herzen und Sinn für Mitmenschlichkeit.

Das Portal 072info war Zeuge, wie Merlin sich entschied, die Medikamentenrechnung für eine Frau aus Sarajevo zu übernehmen. Lassen Sie sie nicht bezahlen, ich übernehme das“, sagte Merlin, als die Frau ihn warnte, dass es sich um teure Medikamente handelt. Doch Merlin bestand darauf: „Alles ist in Ordnung, ich übernehme das.“

Diese Geste ist besonders bedeutsam in Bosnien und Herzegowina, wo die Kosten für Medikamente hoch sind. Merlin hat damit erneut seine Menschlichkeit und Großzügigkeit unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er die „gewöhnlichen“ Menschen nicht vergisst.