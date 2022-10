Djordje Peric ist unter den fünf besten Akkordeonisten der Welt (VIDEO)

Djordje Peric (10) aus Bijeljina platzierte sich beim 75. Akkordeon Weltmeisterschaft in Zofingen, Schweiz, unter den fünf besten Akkordeonisten der Welt.

Das Finale der Weltmeisterschaft fand vom 5. bis 9. Oktober statt und brachte die besten Akkordeonisten aus der ganzen Welt zusammen.

Der Zwölfjährige trat in der Kategorie U18 an und platzierte sich als jüngster Teilnehmer in der Geschichte des weltgrößten Akkordeon-Wettbewerbs unter den ersten fünf.

Djordje besucht die Musikschule „Kornelije Stankovic“ in Bijeljina in der Klasse seines Vaters, Professor Slavisa Peric, einem der anerkanntesten Pädagogen auf dem Gebiet der akademischen Musik. Peric ist Gewinner zahlreicher Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben, zuletzt Preisträger beim Internationalen Festival „Tag der Harmonika“, das im Juni in Österreich stattfand.