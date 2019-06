SKANDAL IN BOSNIEN

Dodik fällt auf vietnamesischen Fake-Milliardär herein (VIDEO)

Der serbische Vertreter im dreiköpfigen Staatspräsidium von Bosnien-Herzegowina, Milorad Dodik und die Präsidentin der Republika Srpska Željka Cvijanović trafen sich vor einigen Tagen mit dem Fake-Geschäftsmann Mai Vu Minh. Jetzt hat die Twitter-Community den ganzen Skandal aufgedeckt.

Minh sprach mit Dodik und Cvijanović über angebliche Investitionen in Bosnien-Herzegowina und besuchte mit ihnen die Firma „Tehnički remont“ in Bratunac. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen BHRT bezeichnete seine Firma „Sapa Thale Group“ als „eine der größten Firmen der Welt“.

Die beiden Staatsvertreter haben die Gespräche gelobt: „Wir haben über Möglichkeiten von ökonomischer Zusammenarbeit zwischen Bosnien-Herzegowina und Vietnam gesprochen“. Cvijanović sagte dem Fake-Geschäftsmann, Republika Srpska sei „ökonomisch und politisch stabil“.

Der Blogger „Operacija Triciklo“ wollte diese Geschichte und den Geschäftsmann überprüfen. Minh hat seinen eigenen Wikipedia-Eintrag in Vietnam geschrieben. Dort schrieb er von sich als „in sich geschlossenen Milliardär“, der sehr bekannt im Weltwirtschaftsforum und dem asiatisch-pazifischen Wirtschaftsforum (APEC) sei und bereits mir mit US-Präsident Donald Trump, dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau und dem russischen Präsidenten Vladimir Putin kooperiert haben soll. Auch von einer Zusammenarbeit mit den Firmen „Schunk“ sowie mit einem deutschen Bürgermeister und einem deutschen Bundestagsabgeordneten ist die Rede.

Seine angeblichen Fotos mit Trump, Putin und Co. hat er in „Photoshop Philipp“-Manier gefaked und diese Änderungen kann man mit bloßem Auge sehen.

Sein Großunternehmen, wie vom Öffentlich-rechtlichen bezeichnet, ist in Wirklichkeit nur eine kleine Firma (2500 Euro Umsatz) in der deutschen Kleinstadt Thale. Die Firma hat zudem einen sehr schlechten Web-Auftritt. Der erwähnte deutsche Bundestagsabgeordnete ist in Wirklichkeit nur ein lokaler Politiker Nguyen Dac Nghiep und ist CDU-Mitglied.

Flug auf Staatskosten?

Die Twitter-Community fragte sich am Dienstag, wie Minh überhaupt nach Bosnien kam. Der Twitter-User Amir Purić postete ein Video mit dieser Frage. „Operacija Triciklo“ schreibt, dass der Flughafen in Sarajevo im Video zu sehen sei und für den Flug über 1.300 US-Dollar ausgegeben worden sein sollen.

Der Blogger postete am Ende auch ein gephotoshoptes Foto mir Folk-Legende Halid Bešlić: „Hier, ein Bild mit Halid, das kann er auch benutzen“.

