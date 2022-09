Dollarkurs steht auf Rekordhoch seit 20 Jahren

Der Wert des US-Dollars ist im Vergleich zum Währungskorb deutlich gestiegen und steht aktuell auf dem Rekordniveau seit 20 Jahren.

Der US Dollar Index, der den Wert des US-Dollars im Vergleich zu einem Währungskorb aus sechs weiteren wichtigen Währungen zeigt, bewegt sich bei 109,56 Punkten, während er gestern um diese Zeit 109,02 Punkte betrug und den Tageshöchststand bei 109,99 Punkten erreichte.

Heute Morgen stieg der Kurs des US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen vom gestrigen Wert von 139,69 nun auf 139,90 Yen, kurzzeitig brach der Dollar-Kurs sogar die 140 Yen-Marke, was zum ersten Mal seit 24 Jahren passierte.

Der Euro ist wegen der Energiekrise und der drohenden Rezession in der Eurozone weiterhin unter Druck, während die Inflation in Rekordhöhe die Europäische Zentralbank drängt, einen aggressiveren Kurs in der Währungspolitik einzuschlagen.