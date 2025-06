Donauinselfest startet heute: Diese Stars treten in Wien auf

Drei Tage, 16 Bühnen, 700 Stunden Programm: Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine 42. Auflage und lockt mit Stars wie Kim Wilde und einem besonderen Gedenken.

Das Wiener Donauinselfest eröffnet am Freitag seine 42. Auflage mit einem umfangreichen Programm. Die von der Wiener SPÖ organisierte Veranstaltung präsentiert auf 16 Bühnen insgesamt 700 Stunden Unterhaltung. Zwischen Nord- und Reichsbrücke erstreckt sich das Festgelände über viereinhalb Kilometer und bietet neben musikalischen Darbietungen auch vielfältige Angebote für Kinder sowie Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Musikalische Highlights

Bis Sonntag können Besucher bei freiem Eintritt verschiedenste Künstler erleben. Zu den Höhepunkten zählt das Strauss-Crossover-Projekt, bei dem Camo & Krooked gemeinsam mit den Wiener Symphonikern auftreten. Weitere namhafte Acts im Programm sind No Angels, Kim Wilde, Josh. und Out of Orda. Auf anderen Bühnen stehen unter anderem EsRap, Jazz Gitti, Conchita Wurst sowie der Kabarettist David Scheid.

Am Freitagabend wird kurz vor 22 Uhr ein besonderer Moment des Gedenkens stattfinden: Vor allen Bühnen ist ein Lichtermeer geplant, um der Opfer des Amoklaufs von Graz zu gedenken.

Neue Fokusthemen: Demokratie und Inklusion

Mit dem Motto „Deine Insel. Echte Momente“ setzt das Festival in diesem Jahr besondere Schwerpunkte auf gesellschaftliche Themen. Erstmals gibt es eine eigene Demokratieinsel mit Diskussionsformaten zu aktuellen politischen und sozialen Fragen. Auch das Inklusionsangebot wurde deutlich ausgebaut: Fünf Ruhezonen, ein spezielles Sportprogramm und ein Buddy-System für Menschen mit Beeinträchtigungen sorgen für mehr Barrierefreiheit. Zudem werden ausgewählte Programmpunkte mit Gebärdendolmetschung angeboten, und das traditionelle Inklusionskonzert findet bereits am ersten Festivaltag statt.

Besucherinfos

Für die An- und Abreise sorgen die Wiener Linien mit verstärkten Öffi-Intervallen, besonders bei den U-Bahnlinien U1 und U6. Zu beachten ist, dass Fahrräder und E-Scooter auf dem Festgelände nicht erlaubt sind.

Die Wettervorhersage verspricht ein sommerliches und freundliches Wochenende für die Veranstaltung.

📍 Ort des Geschehens