Doppel-Einsatz nach Schulhof-Rangelei im Burgenland

Alarm vor einer Schule in Burgenland: Polizei rückt aus, durchsucht das gesamte Gebäude – und findet mehr als erwartet.

Kurz vor acht Uhr morgens kam es vor dem Gebäude der HAK/Pannoneum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 16 Jahren. Ein anwesender Lehrer beobachtete das Geschehen und hegte nach dem Handgemenge den Verdacht, dass einer der beiden Burschen einen waffenähnlichen Gegenstand mit sich führte. Er alarmierte umgehend die Polizei, die kurze Zeit später am Schulgelände eintraf.

Softgun im Mülleimer

Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Erhebungen stellte sich heraus, dass der betreffende Jugendliche tatsächlich eine Softgun (Spielzeugwaffe) bei sich gehabt hatte. Nach der Rangelei soll er das Gerät in einem nahegelegenen Mülleimer versteckt haben. Der 16-Jährige legte ein Geständnis ab. Der Fall wird der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Zweiter Alarm

Noch während die Beamten mit diesem Vorfall beschäftigt waren, ging bei der Polizei eine weitere Meldung ein: Auch im Inneren des Schulgebäudes soll ein waffenähnlicher Gegenstand gesichtet worden sein. Die Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin alle Räumlichkeiten und Klassen des Schulkomplexes. Der Verdacht bestätigte sich letztlich nicht. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen weiter.

Personen kamen bei den Vorfällen glücklicherweise nicht zu Schaden.