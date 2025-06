Doppeladler-Eklat von Will Smith: (Ex-)Hollywood-Star löst Wut aus (FOTO)

Unbeabsichtigter Fauxpas oder bewusste Provokation? Hollywood-Star Will Smith zeigt den umstrittenen albanischen Doppeladler und löst damit einen Sturm der Entrüstung aus.

Der Hollywood-Star Will Smith ist ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, nachdem er gemeinsam mit dem albanischen TikTok-Influencer Ergys Pepaj posierte und dabei eine politisch aufgeladene Geste zeigte. Bei einem Kleinfeld-Fußballturnier trafen die beiden aufeinander und ließen sich fotografieren – wobei Smith offenbar spontan dem Albaner folgte und mit seinen Händen das Symbol des „Großalbaniens“, den Doppeladler, formte.

Entrüstete Reaktionen

In sozialen Netzwerken löste das Bild einen Sturm der Entrüstung aus. „Weiß dieser Mann überhaupt, was er da macht?“, fragten empörte Nutzer. Andere kommentierten: „Er lacht, als hätte er keine Ahnung, was er da zeigt“ oder äußerten persönliche Abneigung: „Er ist mir wirklich zuwider geworden.“

Die Geste gilt in Teilen des Balkans als hochgradig provokativ, da sie mit nationalistischen Bestrebungen in Verbindung gebracht wird – ein Kontext, der dem US-Schauspieler möglicherweise nicht bewusst war.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Der Fall erinnert an einen ähnlichen Vorfall während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, als die Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri – beide mit albanischen Wurzeln – nach Toren gegen Serbien den Doppeladler formten. Diese Geste löste damals internationale Kontroversen aus und wurde als politische Provokation gewertet.

Die FIFA verhängte daraufhin Geldstrafen gegen die Spieler, da politische Symbole auf dem Spielfeld verboten sind.

Die Doppeladler-Geste bleibt ein sensibles Symbol im Balkan-Kontext. Von Albanern wird sie als Ausdruck ihrer Identität und ihres Nationalstolzes gesehen, während sie besonders in Serbien als Zeichen nationalistischer Bestrebungen und als Provokation empfunden wird – eine Komplexität, die internationalen Stars wie Will Smith vermutlich nicht bewusst ist.