Dragan Bjelogrlić verprügelt “Dara aus Jasenovac”-Regisseur (VIDEO)

Etliche Stars, wie Schauspieler Dragan Bjelogrlić werden überall von Paparazzi oder Überwachungskameras verfolgt! In Niš wurde der Schauspieler in einem Hotel „Ambasador” handgreiflich und schlug des Öfteren auf den Regisseur Predrag Gaga Antonijević ein. Bjelogrlić wurde festgenommen und wird heute verhört.

Der serbische Schauspieler Dragan Bjelogrlić wurde in Niš handgreiflich. Wie die Videoaufzeichnungen zeigen, kam er in einem Hotel rein und schlug brutal auf den “Dara aus Jasenovac”-Regisseur Predrag Gaga Antonijević ein. Der Regisseur erlitt schwere Kopfverletzungen und Bjelogrlić wurde von der Polizei umgehend festgenommen.

Vor einiger Zeit beschuldigte Antonijević den Schauspeiler, dass er ihm 2016 Bestechungsgelder angeboten habe, nur damit er den Film “Der Herbst der Samurai” unterstützt. Dies bestreitet der Schauspieler bis heute. Ob das wohl der wahre Grund war?

Derzeit befindet sich Dragan in U-Haft und wird heute in Serbien verhört. Die Beamten aus Niš ermitteln was genau in der Nacht vorgefallen und warum es überhaupt zur Prügelattacke gekommen ist.

