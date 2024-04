Dragana Mirkovics Kinder ziehen ins Schloss ein!

Die beliebte Sängerin Dragana Mirkovic und ihr Ehemann, der Geschäftsmann Toni Bijelic, haben sich nach 24 Jahren Ehe getrennt. Die Trennung, die als private und sensible Angelegenheit gilt, ist für viele Fans ein unerwartetes Ende einer langjährigen Ehe.

Dragana Mirkovic, die in Österreich lebt, hat die Unterstützung ihrer beiden Kinder, Sohn Marko und Tochter Manuela, die sich entschieden haben, wieder vollständig in das mütterliche Zuhause zurückzukehren. Dieser Schritt spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, wo Markos Entscheidung, seinem Vater zu entfolgen, breit diskutiert wird. Die Kinder der Sängerin, beide Studierende in Wien, hatten zuvor unabhängige Wohnungen bezogen, entschieden sich nun aber, das familiäre Nest erneut zu beziehen.

„Marko und Manuela leben in Wien wegen des Studiums. Sie sind beide Studenten […] Sie sind momentan nicht bei mir. Aber sie nutzen jede freie Minute, um zu kommen“, erklärte Dragana Mirkovic in einem Interview mit „K1“.

Stolze Mama

Stolz betont Dragana Mirkovic die Verbundenheit ihrer Kinder zu ihr, ohne dass ihr berühmter Name eine Bürde für sie darstellt. „Meine Kinder sind nicht belastet durch meinen Namen. Die Kinder sind in erster Linie an mich gebunden, das hüte ich eifersüchtig. Sie sind mein größter Erfolg“, äußerte die Sängerin in einem kürzlichen Gespräch und fügte hinzu, dass sie glücklich sei, solche Kinder zu haben, die „richtig denken“ und mit denen sie „nie Probleme hatte“, wie sie für die kroatische Zeitung „24sata“ verriet.