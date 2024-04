Keine Preiserhöhung! Twin City Liner startet in die Sommersaison

Der Twin City Liner, der beliebte Schnellkatamaran, der Wien und Bratislava verbindet, läutet die Sommersaison 2024 ein. Mit einer Vielzahl von Attraktionen und Verbesserungen an Bord steht Passagieren eine komfortable und aufregende Reise bevor, ohne dass die Preise steigen.

Der Twin City Liner hebt wieder ab, nachdem er gründlich gewartet und gecheckt wurde. Bis zu sechs Fahrten pro Tag zwischen den Städten bieten Passagieren die Möglichkeit, schnell und bequem zu reisen. Der Twin City Liner bietet 250 Sitzplätze und pendelt bis zu drei Mal pro Woche zwischen Wien und Bratislava.

Attraktive Aktionen zu niedrigen Preisen

Mit dem „Twin City Liner Red Ticket“ für nur 25 Euro pro Strecke in der Kategorie Economy Plus bietet der Twin City Liner eine besonders günstige Option für Reisende. Diese Tickets sind jedoch streng limitiert, also ist eine rasche Buchung ratsam. Zusätzlich gibt es verlockende Aktionen, um die Reise noch attraktiver zu gestalten. Während der Familienwochen ab Ende April können beispielsweise 2 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre kostenlos mit einem Erwachsenen reisen. Der „Super Dienstag“ bietet auch weiterhin 50 Prozent Ermäßigung für SeniorInnen, Studierende und andere Gruppen.

Mehr Service für Reisende

Der Service an Bord wird weiter verbessert, um den Passagieren ein angenehmes Erlebnis zu bieten. Auch 2024 steht kostenloses WLAN zur Verfügung, und ein Live-Fahrplaninformationssystem informiert Passagiere in Echtzeit über Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie eventuelle Verspätungen. Außerdem können Passagiere vor der Reise ausgewählte, frisch zubereitete Speisen online bestellen und genießen.

Buchung und Fahrplan

Der Twin City Liner fährt täglich bis zu sechs Mal zwischen Wien und Bratislava. Viele Termine sind sehr gut gebucht, deshalb sollte man Tickets rasch reservieren. Buchungen können telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 oder online auf www.twincityliner.com vorgenommen werden.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.