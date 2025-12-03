Drama am Bahnhof: Frau von Taxi erfasst – schwere Kopfverletzung!

Dramatische Szenen am Bahnhofsplatz: Eine 73-jährige Oberösterreicherin wurde von einem Taxi erfasst und verlor das Bewusstsein. Ihr Zustand erforderte Spezialhilfe.

Eine 73-jährige Frau aus Oberösterreich wurde am Montag auf dem Bahnhofsplatz in Mödling von einem Taxi erfasst. Die Seniorin aus dem Bezirk Vöcklabruck stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und verlor das Bewusstsein. Notarzt und Rettungskräfte leisteten umgehend Erste Hilfe am Unfallort.

Schnelle Rettung

Die Verletzte erlangte kurz darauf wieder das Bewusstsein und konnte ansprechbar geborgen werden, teilte die Polizei mit. Zunächst brachten die Einsatzkräfte die Frau ins Landesklinikum Baden, doch aufgrund der Schwere ihrer Kopfverletzungen erfolgte anschließend die Verlegung ins Universitätsklinikum St. Pölten.