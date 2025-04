Drama am Innsbrucker Hausberg: Leiche unter Lawine entdeckt

Tragischer Fund in Tirols Bergen: Nahe Innsbruck entdeckten Einsatzkräfte eine Leiche unter Schneemassen. Die Umstände des Lawinenunglücks bleiben rätselhaft.

In den Bergen nördlich von Innsbruck wurde am Samstag eine tödlich verunglückte Person in einer Lawine entdeckt. Der Leichnam befand sich teilweise unter den Schneemassen im Bereich der Arzler Scharte. Weder der genaue Zeitpunkt des Lawinenabgangs noch die Dauer der Verschüttung konnten bislang ermittelt werden.

Ungeklärte Umstände

Auch die Identität des Opfers ist derzeit noch ungeklärt. Nach Auskunft der Polizei Tirol lagen für den betroffenen Bereich der Arzler Scharte keine aktuellen Vermisstenmeldungen vor. Die Identifizierung des Opfers konnte bis Samstagabend nicht abgeschlossen werden.

Die Bergrettung brachte den Leichnam mit einem Hubschrauber ins Tal.

Das Unglück reiht sich in eine besorgniserregende Statistik ein: In der Wintersaison 2023/24 wurden in Tirol bereits mehr als 25 Lawinentote registriert. Besonders gefährdet sind dabei Wintersportler, die sich abseits gesicherter Pisten bewegen.

📍 Ort des Geschehens