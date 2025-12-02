Drama an Kreuzung: Schulbus rammt Auto – Seniorin im Spital

Schulbus kollidiert mit Pkw in Neufelden – während alle Kinder unverletzt bleiben, muss eine 66-jährige Autofahrerin ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Pkw in Neufelden im Bezirk Rohrbach am Montag gab es glücklicherweise nur eine verletzte Person. Die 66-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Rohrbach musste nach der Kollision ins Klinikum Rohrbach eingeliefert werden. Sowohl die 35-jährige Lenkerin des Schultransporters als auch sämtliche mitfahrenden Schulkinder blieben bei dem Vorfall unverletzt.

⇢ Pyrotechnik-Unfall eskaliert: Junge (12) schwer verletzt – Hubschrauber alarmiert



Unfallhergang

Der Unfall ereignete sich gegen 13.00 Uhr auf einer Kreuzung. Nach Angaben der Polizei hatte die 35-jährige Busfahrerin, die in Richtung Neufelden unterwegs war, ein von links herannahendes Fahrzeug übersehen. Die 66-jährige Pkw-Lenkerin konnte trotz Ausweichversuch den Zusammenprall mit dem Schulbus nicht mehr verhindern.

Die Rettungskräfte versorgten die verletzte Seniorin vor Ort und transportierten sie anschließend ins nahegelegene Krankenhaus.