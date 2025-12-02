Prügelei in Tiroler Lokal: “Messer” entpuppt sich als Schuhlöffel

Erst flogen die Fäuste, dann kehrte er mit einem vermeintlichen Messer zurück – doch was der Russe nach einer Prügelei in Telfs in der Hand hielt, sorgte für Überraschung.

In einem Lokal in Telfs (Tirol) kam es am Montagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 51-jähriger Österreicher und ein 49-jähriger Russe gerieten gegen 21 Uhr in dem Gasthaus im Zentrum der Tiroler Gemeinde aneinander. Im Verlauf des Streits schlug der Österreicher seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht und warf ihn aus dem Lokal.

Der russische Staatsbürger erlitt durch die Attacke schwere Gesichtsverletzungen. Die Situation drohte später weiter zu eskalieren, als der Verletzte mit einem länglichen Metallgegenstand zurückkehrte. Eine Angestellte des Lokals hielt diesen zunächst für eine gefährliche Stichwaffe, verschloss daraufhin die Eingangstür und verständigte die Exekutive.

Polizeieinsatz folgt

Die rasch eintreffenden Beamten nahmen den 49-Jährigen vorübergehend fest und stellten den vermeintlich gefährlichen Gegenstand sicher. Bei näherer Untersuchung entpuppte sich dieser allerdings als harmloser Schuhlöffel. Nach Aufnahme des Sachverhalts wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Verletzte musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei ihm verlief positiv.