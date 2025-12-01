Gluthölle Erde: Forscher berechnen den ultimativen Weltuntergang

Die Erde versinkt in glühender Hitze, Kontinente verschmelzen, alles Leben stirbt – eine neue Simulation zeichnet ein apokalyptisches Bild unseres Planeten.

Wissenschaftler der Universität Bristol haben eine Simulation entwickelt, die das Ende der Erde, wie wir sie kennen, voraussagt. Die Prognose kündigt ein umfassendes Massenaussterben an, das sämtliche Säugetierarten betreffen wird. Allerdings gibt es einen beruhigenden Aspekt: Das Szenario spielt sich erst in 250 Millionen Jahren ab. Die Simulation zeigt eine in tiefes Rot getauchte Weltkarte, auf der Regionen mit Temperaturen über 60 Grad Celsius zu erkennen sind. Die globale Durchschnittstemperatur soll auf 48 Grad ansteigen, wobei nur vereinzelte Gebiete noch bewohnbare Bedingungen aufweisen. Ein Supercomputer hat diese Zukunftsvision berechnet.

Pangaea Ultima entsteht

Die Simulation verdeutlicht zudem die Entstehung des Superkontinents Pangaea Ultima. Laut den Forschern werden tektonische Prozesse zunächst einen zusammenhängenden afro-eurasischen Landmass formen, der später mit Amerika kollidieren wird. Die Folgen dieser kontinentalen Verschmelzung übersteigen die Auswirkungen des gegenwärtigen Klimawandels bei weitem. Besonders die vulkanische Aktivität spielt dabei eine zentrale Rolle. Häufigere Eruptionen werden enorme Mengen Kohlendioxid freisetzen. Gleichzeitig sinkt die Luftfeuchtigkeit, während die Sonneneinstrahlung intensiver wird. Der resultierende Mangel an Wasser und Nahrung beschleunigt das prognostizierte Massensterben.

Überlebenschancen schwinden

“Menschen, ebenso andere Arten, werden verschwinden, weil sie nicht mehr fähig sind, durch Schwitzen die Hitze zu überstehen.” Die Wissenschaftler glauben nicht daran, dass sich der Mensch an diese Bedingungen anpassen kann. Doch wer weiß schon genau, was sich bis dahin sonst noch alles ereignen wird.

“Es sieht so aus, als werde es in der Zukunft ein bisschen hart werden für das Leben”, kommentierte die Geologin Hannah Davies vom Deutschen Geo-Forschungs-Zentrum GFZ in Potsdam die Ergebnisse.