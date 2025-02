Drama in serbischer Reality-Show: Heißer Kaffee verätzt Wienerin das Gesicht!

Ein schockierender Vorfall zwischen Djole Kralj und Matea Stankovic sorgt für Aufsehen. Die dramatischen Folgen beschäftigen nicht nur die Beteiligten, sondern auch die Öffentlichkeit.

Der jüngste Konflikt zwischen Djole Kralj und Matea Stankovic hat erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Die Situation eskalierte derart, dass Djole seine Mitbewohnerin mit heißem Kaffee ins Gesicht übergoss, was bei den Anwesenden Schock und Besorgnis auslöste. Unmittelbar nach dem Vorfall eilten sie der verletzten Wienerin zu Hilfe und unterstützten sie in ihrer extrem aufgewühlten und verängstigten Lage.

(FOTO: Youtube-Screenshot

„Monster im Horrorfilm“

Nachdem sie beruhigt worden war, zog sich Matea in den Raucherraum zurück, um ihre Gedanken zu sammeln und ihre Emotionen zu kontrollieren. Sie äußerte ihren inneren Schmerz und ihr Unbehagen über die Verletzungen in ihrem Gesicht und sagte, dass sie sich wie ein „Monster in einem Horrorfilm“ fühle, wenn sie in den Spiegel schaue.

Sanktionen für Djole

Zur Erinnerung: Djole wurde nach diesem Vorfall sofort vom „Großen Chef“ (dem Leiter der Reality-Show) sanktioniert. Mateas Gesicht wird bis heute in den sozialen Medien diskutiert, da eine ganze Seite nahezu entstellt ist. Djole wurde mit einem dreimonatigen Honorarabzug bestraft, da er gegen eine der strengsten Regeln verstoßen hatte.