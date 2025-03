Dramatischer Sturz in Wien: Zweijähriger fällt aus zweitem Stock

Ein zweijähriger Junge stürzt in Wien aus dem zweiten Stock und überlebt scheinbar unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Vorfalls.

Schockierender Vorfall

Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Freitag in Wien, als ein zweijähriges Kind aus einem Mehrparteienhaus in der Donaustadt stürzte. Das Kind fiel aus dem zweiten Stock, etwa sechs Meter in die Tiefe, wie Polizeisprecherin Julia Schick mitteilte. Trotz des dramatischen Sturzes wies das Kind zunächst keine offensichtlichen Verletzungen auf.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr und ein zufällig vorbeikommender Fußgänger wurde Zeuge des Geschehens. Er reagierte schnell und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. „Als die Beamten eintrafen, hielt die 28-jährige Mutter ihren Sohn im Arm. Der Bub hatte keine offensichtlichen Verletzungen und war ansprechbar“, so die Polizeisprecherin. Die Berufsrettung übernahm die Erstversorgung des Kindes, bevor es zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein erster Ultraschall zeigte keine inneren Verletzungen, dennoch werden weitere medizinische Tests durchgeführt, um jegliche Risiken auszuschließen.

Hintergründe des Unfalls

Der Unfallhergang wird derzeit untersucht, wie Polizeisprecherin Schick erklärte. Die Eltern des Kindes wurden aufgrund des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt, wie gegenüber der APA berichtet wurde. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und werden fortgesetzt, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.