Frau sollte Produkte bewerten – und verliert 18.000 Euro

Ein verlockendes Angebot auf Telegram führte eine Frau aus Krems in die Fänge von Betrügern. Die anfänglichen Gewinne entpuppten sich als teure Falle.

Eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Krems in Niederösterreich geriet in die Fänge eines Betrugs, der mit verlockenden Angeboten begann. Alles nahm seinen Anfang, als ein Unbekannter sie in eine Telegram-Gruppe einlud, mit dem Versprechen, durch das Bewerten von Produkten im Internet Geld zu verdienen. Zunächst schien das Angebot lukrativ, da sie tatsächlich kleinere Geldbeträge auf ihrem Konto verbuchen konnte, die allmählich anstiegen.

Höhere Investitionen gefordert

Doch die Situation kippte, als aus der einfachen Verdienstmöglichkeit eine Falle wurde. Eine Nachricht der Betrüger versprach größere Auszahlungen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Frau vorab selbst Geld investieren müsse. Konkret wurde ihr aufgetragen, 8.000 Euro auf fünf verschiedene Konten zu überweisen, um im Gegenzug 11.000 Euro in Form von Gutscheinen zu erhalten. Sie folgte diesen Anweisungen, erhielt jedoch keine Gutscheine und stattdessen die Forderung, weitere 10.000 Euro zu überweisen.

⇢ Geld weg: Polizei warnt vor falschen Finanzamt-Nachrichten



Die Frau fiel auf den Trick herein und überwies die geforderte Summe. Erst nachdem die Betrüger erneut Geld verlangten, wurde sie misstrauisch, brach den Kontakt ab und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Diese hat mittlerweile Ermittlungen wegen des Verdachts auf betrügerischen Missbrauch der Datenverarbeitung eingeleitet.