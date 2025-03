Geld weg: Polizei warnt vor falschen Finanzamt-Nachrichten

In der Steiermark kursieren gefälschte Finanzamt-Nachrichten. Betrüger locken Opfer in eine Falle, die zu erheblichen finanziellen Verlusten führt.

Die Polizei in der Steiermark hat eine dringende Warnung herausgegeben: Seit März 2025 kursieren vermehrt gefälschte Nachrichten, die vorgeben, vom Finanzamt zu stammen. Diese betrügerischen Mitteilungen erreichen die Empfänger per SMS oder E-Mail und sind so gestaltet, dass sie auf den ersten Blick wie echte Nachrichten des Finanzamts wirken. Die Empfänger werden darin aufgefordert, ihre „FinanzOnline“-Daten zu aktualisieren, da der Zugang angeblich abgelaufen sei oder es Probleme mit dem Account gebe. Ein mitgesendeter Link soll angeblich dabei helfen, diese Probleme zu lösen.

⇢ Keine Rücksicht auf Menschenleben: Holland-Bande hinter Bankomatsprengungen



Gefährliche Betrugsmasche

Doch Vorsicht ist geboten: Wer dem Link folgt, wird dazu verleitet, seine Bankdaten preiszugeben. Kurz darauf melden sich die Betrüger telefonisch, geben sich als Bankmitarbeiter aus und behaupten, es gebe verdächtige Aktivitäten auf dem Konto. Die Opfer werden aufgefordert, eine Fernzugriffs-App zu installieren, die den Betrügern Zugang zum Gerät und somit zum Konto verschafft.

In der Folge führen Komplizen Überweisungen auf verschiedene Konten im In- und Ausland durch. Die Opfer werden dazu gebracht, diese Transaktionen mittels SMS-TAN zu bestätigen. Diese kriminellen Machenschaften können den Betroffenen erhebliche finanzielle Verluste von mehreren tausend Euro bescheren.