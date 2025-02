Drnda Internacional eröffnet eine Filiale in Wien

Das Bestattungsunternehmen Drnda Internacional eröffnet nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit in Serbien und ganz Europa eine neue Filiale in Wien. Wie diese Idee entstand und welche Dienstleistungen sie ihren Kunden anbieten können, erzählt Uroš Rančić für KOSMO.

KOSMO: Wie entstand die Idee, eine neue Filiale in Wien zu eröffnen? Warum gerade hier?

Uroš Rančić: Unser Unternehmen genießt in Wien bereits seit Langem einen guten Ruf. Viele unserer Landsleute leben hier und haben unsere Dienstleistungen leider schon in Anspruch genommen. Andere haben durch Bekannte, Freunde oder Familie von unserer professionellen Arbeit erfahren. Es war an der Zeit, auch in Wien präsent zu sein, um den Menschen in schweren Momenten besser beizustehen. Zudem ist die Stadt geografisch ideal gelegen und erleichtert uns die Organisation von Bestattungen in ganz Europa und weltweit.

KOSMO: Welche Dienstleistungen planen Sie in Wien anzubieten? Gibt es neue Services, die Sie bisher nicht angeboten haben?

Uroš Rančić: Ja, es wird einige Neuerungen in unserem Angebot geben. Wie viele europäische und internationale Unternehmen bemühen wir uns, mit den Trends und Innovationen im Bestattungswesen Schritt zu halten. Neben klassischen Bestattungen bieten wir auch alternative Bestattungsformen an. Dazu gehören Feuerbestattungen, die Aufbewahrung der Urne zu Hause, Baumbestattungen und das Verstreuen der Asche in einem Fluss. Außerdem ermöglichen wir die Herstellung eines Edelsteins aus der Asche des Verstorbenen sowie die Kostenübernahme durch Versicherungen. Zusätzlich möchten wir einen neuen Ansatz einführen, der die Unterstützung der Hinterbliebenen in den Mittelpunkt stellt. Unser Ziel ist es, Familien in ihren schwersten Momenten umfassend beizustehen – von der organisatorischen Abwicklung bis hin zur emotionalen Unterstützung.

FOTO: Igor Ripak

Wird sich die Wiener Filiale weiterhin auf den Transport von Verstorbenen konzentrieren oder liegt der Fokus auf lokalen Bestattungsdienstleistungen?

Der Transport von Verstorbenen ist unser Fachgebiet und wird weiterhin ein zentraler Bestandteil unseres Angebots sein. Allerdings möchten wir den Fokus stärker auf die Organisation klassischer Bestattungen in Wien und Umgebung legen. Unseren Kunden werden wir alle Dienstleistungen rund um den Todesfall anbieten, einschließlich der Benachrichtigung von Verwandten und Freunden, der Pflege und Reinigung der Grabstätte sowie der Organisation von Gesprächen mit Psychologen oder Trauerbegleitungen, falls gewünscht. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, den Hinterbliebenen Unterstützung zu bieten und ihnen zu helfen, diese schwierige Zeit leichter zu bewältigen.

FOTO: Igor Ripak

KOSMO: Planen Sie, ausschließlich mit der Balkan-Community zusammenzuarbeiten, oder wollen Sie Ihre Dienstleistungen auf die breite österreichische Bevölkerung ausweiten?

Uroš Rančić: In über 30 Jahren Geschäftstätigkeit haben wir viel gelernt und unsere Dienstleistungen stetig verbessert. Wir möchten zeigen, dass ein Unternehmen vom Balkan mit jedem europäischen Bestattungsunternehmen mithalten kann. Unsere Dienstleistungen stehen allen Nationalitäten und Religionen offen. Neben der Zusammenarbeit mit Privatpersonen unterstützen wir auch Unternehmen, insbesondere bei der Abwicklung von Dokumenten und dem Rücktransport von Verstorbenen. Dies gilt nicht nur für Wien und Europa, sondern weltweit. Als Mitglieder mehrerer europäischer und internationaler Bestattungsverbände verfügen wir über ein starkes Netzwerk an Kontakten auf allen Kontinenten.

KOSMO: Wie wollen Sie die kulturellen und religiösen Besonderheiten der Gemeinschaft in Wien berücksichtigen?

Uroš Rančić: Unsere Stärke liegt in unserer Erfahrung. Im Laufe der Jahre haben wir mit verschiedenen religiösen Gemeinschaften zusammengearbeitet und ihre Bräuche stets respektiert – was auf große Anerkennung gestoßen ist. Wir gehen auf die individuellen Wünsche unserer Kunden ein und sind bereit, dazuzulernen, wenn unerwartete Anforderungen auftreten. Unser Name steht für Tradition, Professionalität und höchste Standards.

Wie anspruchsvoll ist es, sich an die österreichischen Gesetze und Standards im Bestattungswesen anzupassen?

Uroš Rančić: Die Anpassung ist eine große Herausforderung, aber wir begrüßen sie voll und ganz. Bestattungsdienstleistungen sind eine verantwortungsvolle Aufgabe, da den Unternehmen in den schwersten Momenten die sterblichen Überreste der Verstorbenen anvertraut werden – ein enormes Zeichen des Vertrauens. Höhere Standards bedeuten bessere Dienstleistungen, und genau das streben wir an.