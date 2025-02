Schüsse in Wohnhaus: Polizei untersucht mutmaßlichen Suizid nach Gewalttat

In einem Haus in Alberndorf im Pulkautal wurden zwei leblose Menschen gefunden. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen mit anschließendem Suizid und untersucht die Hintergründe.

Ein lebloses Ehepaar wurde am Sonntag in einem Wohnhaus in Alberndorf im Pulkautal (Bezirk Hollabrunn) entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass der 58-jährige Mann seine 51-jährige Frau erschossen und anschließend Suizid begangen hat. „Die Ermittlungen des Landeskriminalamts laufen in Richtung Tötung auf Verlangen mit anschließendem Suizid“, erklärte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Eine schwere Erkrankung des Mannes könnte das Motiv gewesen sein. Zuerst hatte die „Kronenzeitung“ über den Vorfall berichtet.

Abschiedsbrief

Freunde des Paares hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie längere Zeit keinen Kontakt zu den beiden hatten. Am Tatort wurde ein Abschiedsbrief gefunden, der möglicherweise Aufschluss über die Hintergründe geben könnte. Die Tatwaffe war eine legal besessene Faustfeuerwaffe, mit der die tödlichen Schüsse abgegeben wurden. Die Ermittler müssen nun weitere Spuren auswerten, um den genauen Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren.

Hier findest du Hilfe Falls du Personen kennst, die unter psychischen und/oder physischen Missbrauch leiden, zögere nicht um Hilfe zu bitten! Sprich noch heute mit jemandem! TelefonSeelsorge – Notruf 142 – Erreichbar 24 Stunden

Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30