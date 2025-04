Duett-Sensation: Bijelo Dugme veröffentlicht neues Musikvideo mit Dino Dvornik! (VIDEO)

Die legendäre Rockband Bijelo Dugme hat ihre Fans mit einer besonderen musikalischen Hommage berührt: Vor ihrem dritten Zagreb-Konzert präsentierten sie ein virtuelles Duett mit dem 2008 verstorbenen kroatischen Musikstar Dino Dvornik. Mithilfe künstlicher Intelligenz wurde Dvorniks Gesang aus dem Jahr 2005 für eine Neuinterpretation des Songs „Na zadnjem sjedištu moga auta“ verwendet.

Das Publikum reagierte bereits begeistert auf die ungewöhnliche Zusammenarbeit über die Grenzen der Zeit hinweg. Der dazugehörige Videoclip, unter der Regie von Filip Filkovic Philatz und mit Schnitt von Ivan Zelic, vereint geschickt Archivaufnahmen mit Animationen und aktuellen Bildern der Band. Bei der Produktion arbeiteten die Musiker eng mit Dvorniks Familie und dem Label Croatia Records zusammen.

Virtuelle Zusammenarbeit

Die emotionale Botschaft des Projekts unterstreicht, wie Musik Generationen miteinander verbinden kann. Das dritte Konzert der „Dozivjeti stotu!“-Tournee steigt am 24. Mai in der Arena Zagreb. Die Besucher erwartet eine zweieinhalbstündige Rock-Show, die in drei Akte gegliedert ist und mehr als 30 Klassiker aus dem Repertoire der Band umfasst.

Ein besonderer Höhepunkt wird der Moment sein, wenn Dino Dvornik auf der Großbildleinwand erscheint und posthum mit der Band musiziert. Auf der Bühne versammelt sich die Goldbesetzung von Bijelo Dugme: Bandleader Goran Bregovic, die Sänger Alen Islamovic und Mladen Vojicic Tifa, Schlagzeuger Didji Jankelic, Bassist Zoran Redzic sowie der Multi-Instrumentalist Ogi Radivojevic.

Für die KI-Rekonstruktion von Dvorniks Stimme nutzten die Produzenten Originalaufnahmen aus dem Jahr 2005. Die Technologie ermöglichte es, seinen charakteristischen Gesang nahtlos in das neue Arrangement zu integrieren. In kroatischen Musikkreisen wird diese Form der posthumen Zusammenarbeit mittlerweile als innovativer Weg betrachtet, um das Erbe verstorbener Künstler lebendig zu halten und gleichzeitig jüngere Fans zu erreichen.