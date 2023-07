Durchbruch in der HSAN-Forschung: Hoffnung für Betroffene

Ein in Österreich ansässiges, europaweites Spezialistennetzwerk unter der Führung von Neurologin Michaela Auer-Grumbach hat sich zur Aufgabe gemacht, die erblichen Ursachen einer seltenen Nervenerkrankung namens Hereditäre sensible und autonome Neuropathie (HSAN) aufzudecken.

Sie arbeitet dabei an der Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Medizinischen Universität Wien. Rund 50 Menschen in Österreich sind von HSAN betroffen, eine Erkrankung, welche die Fähigkeit, Schmerzen und Temperatur zu empfinden, stark einschränkt und sogar zu Verstümmelungen führen kann.

,,Schmerzen warnen uns, damit wir unseren Körper schützen“, erklärt Auer-Grumbach. Ein gesunder Mensch zieht deswegen zum Beispiel seine Hand von einer heißen Herdplatte. Doch Menschen, die unter HSAN leiden, können schwerwiegende Verletzungen wie ein gebrochenes Bein oder einen eingetretenen Nagel übersehen, weil sie keinen Schmerz empfinden. ,,Sie können mit einem gebrochenen Bein oder eingetretenen Nagel einen ganzen Tag gehen, ohne es zu bemerken“, fügt sie hinzu.

Die Ursache für HSAN liegt in den Genen. Es gibt unterschiedliche Genmutationen, die dazu führen können, und diese beeinflussen, wie sich die Krankheit entwickelt. ,,Je nach dem betroffenen Gen unterscheidet sich das Krankheitsbild, also die Schwere der Erkrankung und das Ausbruchsalter“, so die Neurologin. Diese Mutationen führen dazu, dass die von den Genen abgelesenen Proteine falsch gebildet werden und sich als giftige Abfallprodukte in den Nervenzellen ablagern.

Die Folgen solcher Verletzungen bei HSAN-Patienten können drastisch sein. Infektionen können schwerwiegende Komplikationen verursachen: ,,Die Infektionen dringen manchmal bis an Knochen vor und können zu Knocheneiterungen führen“, warnt Auer-Grumbach. Selbst Babys können von HSAN betroffen sein, und alltägliche Handlungen wie das Abtasten der Umgebung oder das in den Mund nehmen von Gegenständen können für sie zu großen Gefahren werden.

Auer-Grumbach und ihr Team haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht: ,,Für viele der Familien in Österreich konnten wir die genetische Ursache klären.“ Für einige Betroffene gibt es auch bereits erste Behandlungsmöglichkeiten. Doch für andere gibt es derzeit noch keine spezifischen Therapien. Für diese Patienten sind präventive Maßnahmen besonders wichtig.

,,Sie sollen auf keinen Fall barfuß gehen, ihre Schuhe stets auf Fremdkörper untersuchen, weiches Schuhwerk tragen und auch kleinste Verletzungen vermeiden“, empfiehlt Auer-Grumbach.

Um Patienten, denen bisher keine Diagnose gestellt werden konnte, zu helfen und bisher ungeklärte Fälle zu lösen, haben Mediziner europaweit das ,,Europäische Netzwerk für hereditäre sensible Neuropathien (ENISNIP)“ gegründet. Dieses Netzwerk soll die Entwicklung von Therapien und die Verbesserung der Patientenversorgung vorantreiben.