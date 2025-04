Das „Education Lab“ in Wien eröffnet einen neuen Raum für Bildungsinnovation und fördert den Austausch zwischen Bildungsgestalter*innen. Es bietet Möglichkeiten, neue Bildungsansätze zu entwickeln und wirksam in Schulen und Kindergärten umzusetzen.

Am 10. April 2025 eröffnete das „Education Lab“ in Wien ein neues Zentrum für Bildungsinnovation. Inmitten von Wien, am Karlsplatz, wird nun ein Raum geschaffen, in dem Bildungsgestalterinnen Ideen entwickeln und vernetzen können. Das Zentrum fördert den Austausch von Pädagoginnen, Bildungsinitiativen, Verwaltung und Politik. Ziel ist es, praxisnahe Bildungsansätze schneller in Kindergärten und Schulen zu integrieren.

Weiterentwicklung des Bildungssystems

Bildungsminister Christoph Wiederkehr betonte die Bedeutung des Projekts: „Das Education Lab ist ein entscheidender Schritt für die Weiterentwicklung des Bildungssystems in Österreich.“ Die Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling sprach von einem „Ort des Austauschs und Lernens“, der die Wiener Bildungslandschaft bereichern wird.

Sprachkompetenz, Inklusion und Schulautonomie

Der Fokus des „Education Lab“ liegt auf Themen wie Sprachkompetenz, Inklusion und Schulautonomie. Es wird als Kompetenzzentrum betrieben, das bestehende Konzepte stärkt und neue Impulse für die Zukunft setzt. Gemeinsam mit Partnerinnen wie der Bildungsdirektion Wien und zahlreichen weiteren Akteurinnen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft wird das Lab eine zentrale Rolle in der Bildungslandschaft übernehmen.

Education Lab. Bildungssprecherin Dolores Bakos (Neos), Hinnerk Hansen (Education Lab Leitung), Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos), Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos), Bildungssprecher Jörg Neumayer (Neos). FOTO: Stadt Wien/Christian Fürthner

Hinnerk Hansen, Mitgründer des Impact Hub, unterstrich: „Bildung ist die Grundlage für eine gerechte und resiliente Gesellschaft. Im Education Lab entwickeln wir Lösungen für die großen Herausforderungen im Bildungswesen.“

Netzwerk

Ein wichtiger Bestandteil des „Education Lab“ ist das Netzwerk von Partnerinnen. Diese unterstützen das Projekt aktiv und tragen dazu bei, dass die besten Bildungsansätze und Ideen schnell umgesetzt werden. Im Rahmen der Eröffnung fanden viele interaktive Programmpunkte statt, bei denen sich die Teilnehmerinnen untereinander austauschten.

„Bildung ist der Schlüssel für ein gutes Leben“, sagte Jörg Neumayer, Bildungssprecher der SPÖ Wien, und betonte die Bedeutung von Innovationen und einem offenen Austausch im Bildungssystem.

Mehr Infosmationen Education Lab

Das Education Lab versteht sich als eine Denkfabrik für die Wiener Bildungslandschaft. Durch die Förderung von Kollaborationen und die Unterstützung von Lehrkräften und Bildungseinrichtungen wird Wien seinem Ziel näherkommen, eine führende Bildungshauptstadt in Mitteleuropa zu werden.

Medienvertreter*innen sind zur Eröffnung am 10. April eingeladen. Weitere Informationen und eine interaktive Tour durch die neuen Räumlichkeiten werden angeboten.