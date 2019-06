Ehemaliger Minister wegen Kindesmissbrauch angeklagt!

Teile diesen Beitrag:







Aus Banja Luka kam die schockierende Nachricht, dass die Polizei einen Fall übernommen hat bei dem vermutet wird, dass eine 11-Jährige von einem Politiker misshandelt wurde.

Lesen Sie auch: 4-Jähriger fuhr mit dem Auto des Nachbarn los! In Wiener Neustadt machte am Pfingstsonntag ein Vierjähriger eine Spritztour mit dem Auto seines Nachbarn.

Die entsetzliche Nachricht über den Kindesmissbrauch wird noch brisanter, da es sich um einen ehemaligen Minister aus Milorad Dodiks Regierung Republik Serbiens handelt.

Der Fall wurde in der Schule des Mädchens aufgedeckt, dabei wird vermutet, dass der Politiker das Kind mehrfach missbraucht haben soll. „Es wird ein längerer Zeitraum vermutet. Fern von den Blicken Anderer, soll er das Mädchen an verschiedenen Körperstellen berührt und ihr gesagt haben, dass es niemandem davon erzählen darf, weil es ihr kleines Geheimnis sei“, so die Ermittler.

Die Polizei setzt derzeit alle Mittel ein um das Verbrechen aufzuklären und auch weitere Informationen und Details zu sammeln. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, drohen dem Täter mindestens 15 Jahre Haft.