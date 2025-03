Ehemaliger Schüler plante Massaker an Schule

Ein 19-Jähriger sorgte in Ungarn für Aufruhr mit Drohungen gegen seine Ex-Schule. Die Polizei griff schnell ein und nahm ihn fest.

In Ungarn hat die Drohung eines 19-jährigen Mannes für erhebliche Unruhe gesorgt, nachdem er angekündigt hatte, ein Massaker an seiner ehemaligen Schule zu verüben, falls seine Forderungen nicht erfüllt würden. Der junge Mann hatte in einer E-Mail an die Terrorabwehr-Sondereinheit detailliert seine Absichten dargelegt, Schüler und Lehrer in einem Klassenzimmer zu fesseln und sie mit verschiedenen Waffen zu attackieren. Er plante, sie zunächst mit Schüssen zu erschrecken und dann mit Baseballschlägern und Messern anzugreifen, um schließlich einige der Opfer zu töten. Darüber hinaus drohte er, zwei Politiker zu entführen und hinzurichten.

Forderungen und Festnahme

Der Angriff war für die folgende Woche vorgesehen, sollte er seine Forderungen nicht erfüllt sehen. Der Verdächtige verlangte eine Milliarde Forint von seiner ehemaligen Schule und weitere zehn Milliarden Forint von der ungarischen Regierung. Zusätzlich forderte er den Rücktritt zweier nicht näher benannter Politiker.

Nur wenige Stunden nach dem Eingang der Droh-Mail konnte die Polizei den Verdächtigen festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Drohung und Morddrohung im Zusammenhang mit einer terroristischen Tat ermittelt. Trotz der detaillierten Ausführungen seiner Pläne hat der 19-Jährige bislang kein Geständnis abgelegt.

