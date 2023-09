Eifersuchtsdrama: Bewaffnete Frau konfrontiert Ehemann und mutmaßliche Geliebte

In Bihac, einer Stadt im Nordwesten Bosniens, eskalierte ein Eifersuchtsdrama. Eine Frau stellte ihren Ehemann und eine vermeintliche Geliebte in einem Restaurant zur Rede. Bewaffnet mit einem Schlagstock, ließ sie ihrer Empörung und Wut freien Lauf.

Ein Vorfall, der sich kürzlich in einem Restaurant im Stadtteil Ripac in Bihac ereignete, sorgt für Aufsehen. Eine ältere Frau, bewaffnet mit einem Schlagstock, stürmte in das Lokal, um ihren Ehemann und eine mutmaßliche Geliebte zur Rede zu stellen.

Die Frau, deren Identität bisher nicht bekannt ist, wurde dabei gefilmt, wie sie auf die mutmaßliche Geliebte ihres Ehemannes einschlug. „Verdammt noch mal! Was willst du Schlampe von meinem Mann?“, rief sie aus, während sie die Frau in einem Kleid attackierte. Ihr Ehemann versuchte vergeblich, die Situation zu deeskalieren und die beiden Frauen zu trennen.

Die wütende Ehefrau ließ sich jedoch nicht beruhigen. Sie wandte sich an ihren Ehemann und schrie: „Verdammt noch mal! Geh weg von mir!“ Der Ehemann, sichtlich in der Defensive, versuchte sich zu rechtfertigen: „Es passiert halt“.

Auch die anderen Gäste des Restaurants versuchten, die aufgebrachte Frau zu beruhigen, jedoch ohne Erfolg. Sie setzte ihre Auseinandersetzung mit der Frau fort, von der sie glaubte, dass sie die Geliebte ihres Ehemannes ist.

Laut dem Portal Crna hronika hatte die Frau den Schlagstock von ihrem Sohn ausgeliehen, der als Polizist tätig ist. Am Ende des Vorfalls zertrat die wütende Ehefrau auch Handys.