Eine Frau, 23 Gesichter: So sehen die Schönheitsideale rund um die Welt aus

Eine Frau, 23 Gesichter: So sehen die Schönheitsideale rund um die Welt...

Was macht Schönheit aus? Die Journalistin Esther Honig wollte das herausfinden und bat Photoshop-Künstler aus 23 Ländern: „Make me beautiful!“, also „Macht mich schön“. Die Ergebnisse hätten unterschiedlicher nicht sein können.

Es ist ein beeindruckendes Experiment: Die Journalistin Esther Honig machte ein Foto von sich. Ungeschminkt und pur. Dann bat sie 23 Photoshop-Experten aus aller Welt dieses Foto aufzuhübschen – in der Art, wie sie es selbst für schön erachten. Der Auftrag war ganz einfach: „Make me beautiful!“ Herausgekommen sind 23 sehr unterschiedliche Gesichter, die alle ihre eigene Geschichte erzählen und einen Einblick in andere Kulturen erlauben.

Eine Frau – 23 Schönheitsideale

Doch welches davon ist schön? Esther schreibt auf ihrer Homepage: „Mit Photoshop können wir zwar dicht an unsere unerreichbaren Schönheitsideale herankommen, aber wenn wir diese Standards weltweit vergleichen, wird das Ideal noch unmöglicher zu fassen.“





(FOTO: Screenshot YouTube/@Beliectionator)

Die beeindruckenden Fotos, die als Ergebnisse des Experiments herausgekommen sind, seht ihr auf den nächsten Seiten…