Einsam und vergessen: Pemba lebt ohne Strom und Wasser

Trauer, Einsamkeit und Armut haben sich in einem verfallenen Haus im Dorf Kladnica bei Sjenica niedergelassen. Seit 22 Jahren lebt die 83-jährige Pemba Sabanovic allein und vergessen von allen.



Serbien/Sjenica: Die Großmutter Pemba hat nacheinander ihre drei Kinder verloren und blieb nach dem Tod ihres Mannes allein zurück. Zur Ramadan-Zeit besuchte Hido Muratovic sie in ihrem Haus und brachte ihr ein wenig Freude und Glück. Dank großzügiger Menschen spürte die alte Dame in ihrem Alter Aufmerksamkeit und Liebe, als niemand da war, um ihr zu helfen. Diese Menschen erfuhren von ihrer tragischen Geschichte und wollten ihr helfen. Die Geste von Muratovic hat Pemba gezeigt, dass es noch Menschen gibt, die sich um sie kümmern, auch wenn sie allein ist.

Trotz der Großmut konnte sie ihre Traurigkeit nicht verbergen. Sie fühlte sich einsam und vergessen, bis Muratovic sie besuchte und ihr ein wenig Freude brachte. Pemba hatte kein Strom und Wasser und ihre Tage vergingen im Dunkeln, bis ihre Nachbarn ihr mit einem Aggregat Licht in ihrem Zimmer ermöglichten. Sie hatte drei Kinder – zwei Söhne und eine Tochter – die alle gestorben waren. Sie sagte, dass es besser wäre zu sterben als weiter zu leben.

Die Anwesenheit von Kindern in ihrer Nähe gab ihr jedoch Hoffnung und Glauben an die Menschlichkeit.

Mit ihrer kleinen Pension und Unterstützung von Nachbarn kann sie Lebensmittel kaufen. Hido Muratovic brachte Lebensmittel und Geld, um die alte Dame während der Feiertage zu unterstützen. Großmutter Pemba war dankbar für die Hilfe und die Tatsache, dass sie nicht vergessen wurde.