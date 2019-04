Einziges Bond-Girl aus Serbien überraschend verstorben (FOTOS & VIDEOS)

Die bekannte serbische Schauspielerin Nađa Regin, die unter anderem in zwei Bond-Filmen mitspielte, verstarb gestern im Alter von 87 Jahren.

Die traurige Nachricht wurde auf dem offiziellen Twitter-Account von James Bond geteilt: „Es tut uns sehr leid zu hören, dass Nađa Regin im Alter von 87 Jahren von uns ging. Nađa wirkte in zwei Bond-Filmen, LIEBESGRÜSSE AUS MOSKAU und GOLDFINGER mit. Während dieser traurigen Zeit sind unsere Gedanken bei ihrer Familie und Freunden.“

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY

— James Bond (@007) 8. April 2019