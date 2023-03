Serbien: Erfolgreicher Anbau von Blaubeeren in Töpfen

Dejan Ristic aus Zitorade in Serbien hat die erste Plantage von kultivierten Blaubeeren in Töpfen in der Region erfolgreich etabliert. Auf fast zweieinhalb Hektar Land baut er Brombeeren und Blaubeeren an, wobei jede Blaubeerpflanze separat in einem großen Topf mit geeignetem Substrat angebaut wird.

Ristic entschied sich für den Anbau von Blaubeeren, da der Boden in der Gegend nicht für Himbeeren geeignet war, die das am häufigsten angebaute Obst in der Region sind. Die aus den Niederlanden importierte Sorte eignet sich aufgrund ihrer Transportresistenz und ihrer Robustheit gut für den Anbau.

(FOTO: Screenshot/ Facebook)

Die Pflanzung von Blaubeeren in Töpfen ist weniger anspruchsvoll als der Anbau anderer Obstbäume, erfordert aber immer noch erhebliche Investitionen in Bewässerung, Düngung und Pflege. Die anfängliche Pflanzphase ist der schwierigste Teil, aber die Instandhaltung und Wartung ähneln denen anderer Obstbäume.

Die Kosten für die Bepflanzung betragen etwa 10 Euro pro Pflanze, ohne die Arbeitskosten für die Ernte. Die ersten Früchte erscheinen im dritten Jahr, und wenn die Bäume im fünften Jahr ihre volle Ausbeute erreichen, kann jede Pflanze etwa fünf Kilogramm Früchte produzieren. Die Nachfrage nach Blaubeeren in Serbien ist hoch. Die Ristic-Familie hat somit keine Probleme, Käufer zu finden.

(FOTO: Screenshot/ Facebook)

Ernte und Preis

Die Familie finanzierte die gesamte Plantage mit 6.220 Pflanzen selbst, ist aber berechtigt, eine Subvention in Höhe von 40% vom Staat für die Kosten der Pflanzen zu erhalten. Sie können auch eine teilweise Rückerstattung für das ferngesteuerte Bewässerungssystem erhalten, das ihnen Zeit spart, da sie es von ihrem Zuhause aus betreiben können.

Die Familie Ristic hat bereits ihre erste Ernte an ein Kühllager in Topola geliefert und erwartet, ihre Blaubeeren auch in Zukunft zu verkaufen, wobei die Preise zu Beginn der Saison bei 550 Dinar (5 Euro) pro Kilogramm und am Ende bei 350 Dinar (3 Euro) pro Kilogramm liegen. Die Ernte dauert den ganzen Juni über.