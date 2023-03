Darko Lazics Führerschein heimlich entzogen – so hat er einen neuen bekommen

Darko Lazic hat nach zehn Jahren wieder eine gültige Fahrerlaubnis. Im Jahr 2013 wurde ihm der Führerschein wegen mehrerer Verkehrsverstöße entzogen. Nun hat er im Ausland eine Prüfung bestanden.

Laut eines Berichts der serbischen Zeitung „Kurir“ hat Darko Lazic in Tschechien eine Fahrschule besucht und offiziell die Genehmigung erhalten, ein Fahrzeug zu lenken. Er hat sich danach einen BMW X5 gekauft.

Darko Lazic hat vor einigen Jahren einen schweren Unfall überlebt und hat danach öffentlich erklärt, dass er weiterhin gerne schnell fährt. Er postete des Öfteren auf seinem Instagram-Profil Videos, in denen er mit fast 200 km/h unterwegs war.

Obwohl er zu den riskanten Fahrern gehört, die sich nicht an Verkehrsregeln halten, wollte er unbedingt wieder hinter das Steuer. Laut einem Informanten des Kurir hatte Darko Lazic in der Vergangenheit zahlreiche Verstöße begangen, darunter zu schnelles Fahren und Fahren ohne Fahrerlaubnis, was zu hohen Strafen im Straßenverkehr führt.

Einmal wurde er bestraft, weil er nicht offenbaren wollte, wer das Auto, das auf seinen Namen registriert war, durch eine rote Ampel gefahren hatte.