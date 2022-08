Serbe pflanzte einen Baum, der besser heizt als Kohle

In den letzten Jahren ist die aus dem fernen China stammende Pflanzengattung Paulownia aufgrund ihres schnellen Wachstums immer beliebter geworden, sodass wir ihre hohen Bäume vor Häusern, in Höfen, auf Parkplätzen sehen können. Auch in Sumadija und Pomoravlje, Serbien, liegen ihre Wurzeln.

Diejenigen, die ihn gepflanzt haben, glauben, dass dieser schnell wachsende Baum, der nach der Tochter des russischen Kaisers Anna Pawlowna benannt wurde, viele Vorteile gegenüber anderen Bäumen hat – unter anderem, wenn er gute Bedingungen für das Wachstum hat, wird nach fünf Jahren eine Höhe von bis zu 20 Metern erreicht.

Der Heizwert ist höher als bei Braunkohle, was die Pflanze hervorragend als Brennholz macht. Aufgrund des extrem hohen Energiewertes wird sie zur Herstellung von Pellets und Bioethanol verwendet. Sie ist auch bekannt für die außergewöhnliche Festigkeit, astfrei und leicht zu verarbeiten, nimmt leicht Farbe an und ist feuchtigkeitsbeständig, weshalb sie eine breite Anwendung bei der Herstellung von Tischlerarbeiten, Parkett, Möbeln und Musikinstrumenten gefunden hat.

Delimir Grkic aus Paracin, Serbien, pflanzte diesen königlichen Baum auf seinem Feld in Zmic. Er pflanzte 150 Bäume auf sechs Hektar und in drei Monaten sind fast alle drei Meter hoch, und die Dicke ihrer Bäume beträgt etwa sechs Zentimeter. Lediglich die Setzlinge, die während des Hochwassers im Mai unter Wasser standen, bleiben im Wachstum zurück.

Grkic ist überglücklich darüber, wie die Paulownia auf seinem Feld „akzeptiert“ wurde, obwohl er, wie er sagt, ziemlich skeptisch war, als er sich entschied, die Bäume anzupflanzen. Dennoch siegte die Neugier und der wirtschaftliche Effekt, denn Kenner nennen Paulownia gerade wegen der Rentabilität ihres Anbaus den Baum der Zukunft.

FOTO: (iStock/Zummolo)

Dieser Baum stammt aus China, wo er seit mehr als 3.000 Jahren verwendet wird. Er ist auch in Japan weit verbreitet und kam erst vor kurzem durch eine Gärtnerei, die sich auf die Produktion und den Vertrieb dieses Sämlings spezialisiert hat, nach Serbien.

„Tatsache ist, dass erst jetzt Hybriden dieses ungewöhnlichen Baumes aufgetaucht sind, die in den klimatischen Bedingungen, die in unserem Land herrschen, gedeihen können. Durch Kreuzung wurde Paulownia an unsere Gegend angepasst, sodass die neue Art jetzt so niedrigen Wintertemperaturen standhalten kann wie zwanzig Grad Celsius unter Null und im Sommer – mehr als 45 plus!“, sagte Grkic.

Und um mit dem Pflanzen chinesischer Bäume zu beginnen, wurde Grkic durch die Wirtschaftskrise und eine Fernsehsendung darüber ermutigt, erklärt sie.

„Der Preis für Brennholz wird immer höher, weil die Wälder abgeholzt werden und es keine Aufforstung gibt. Ich habe Paulownia-Bäume zum Heizen gepflanzt und wie ich sehe, werde ich es nicht bereuen. Sie wachsen wirklich sehr schnell, also ich bereite neue Setzlinge vor. Im Frühjahr werde ich weitere 1.000 auf 40 Ar pflanzen und damit meine Familie für die nächsten drei bis vier Jahrzehnte mit Brennholz versorgen. Ich plane, in dieser Zeit, also alle vier Jahre, 10 Mal zu schneiden ,“ führt Grkic die wirtschaftliche Berechnung durch.

Der Kaiserbaum hat riesige Blätter und Blattflächen, weshalb er so schnell wächst. Er ist leicht zu verarbeiten und gehört zu den hochwertigen technischen Hölzern. In 7 bis 10 Jahren ist er industriell nutzbar, in dieser Zeit erreicht der Baum eine Dicke von 50 Zentimetern.

Sauerstoff für 60 Personen

Laut Grkic ist Paulownia auch als Umweltschutz nützlich, da es beim Verbrennen keine Schadstoffe darstellt. Eine Tonne chinesisches Holz „gibt“ nur ein halbes Kilogramm Asche. Darüber hinaus produziert Paulownia aufgrund der großen Masse und Menge der bis zu 75 Zentimeter breiten Blätter viel Sauerstoff. Er sagt, dass ein Baum so viel Sauerstoff produziert, wie 60 Menschen verbrauchen.