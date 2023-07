Eis und Zitronenscheiben in Getränken: Eine unerwartete Bakterienquelle?

Mit der Ankunft der warmen Sommermonate steigt auch die Verlockung, sich mit erfrischenden Getränken in Cafés und Restaurants abzukühlen. Doch bevor Sie beim nächsten Besuch ein kohlensäurehaltiges Getränk mit Eis und Zitronenscheibe bestellen, sollten Sie innehalten und die möglichen Auswirkungen auf Ihre Gesundheit in Betracht ziehen.

Ergebnisse kürzlich durchgeführter Eisqualitätsuntersuchungen offenbaren eine erstaunliche Tatsache. 77,2 Prozent der Proben wurden positiv auf das Vorhandensein von koliformen Bakterien mit fäkalem Ursprung getestet. Entgegen der weit verbreiteten Annahme finden Bakterien auf Eis Haftung. Diese mikroskopisch kleinen Partikel sind eine ernstzunehmende Kontaminationsquelle. Insbesondere dann, wenn sie durch schmutzige Hände ins Eis gelangen.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass das Eis in Cafés und Fast-Food-Restaurants ein wahres Brutnest für Bakterien bildet und durchschnittlich mehr Bakterien enthält als eine Toilette. Als Hauptursache hierfür wird die seltene Reinigung von Eismaschinen identifiziert. Auch wenn keine der untersuchten Proben eine unmittelbare gesundheitliche Bedrohung darstellt, sollte das Bewusstsein für die möglichen Risiken geschärft werden.

Eine weitere Studie offenbart, dass auch die beliebten Zitronenscheiben in unseren Getränken von Bakterien befallen sein können. Von 76 in 21 Restaurants getesteten Zitronenscheiben waren 70 Prozent, also 53 Scheiben, mit Bakterien infiziert. Die Forscher konnten keine eindeutige Quelle dieser Bakterien identifizieren. Die Lagerung der vorgeschnittenen Zitronenscheiben in Plastikbehältern bei Raumtemperatur stellt jedoch eine ideale Umgebung für Bakterien dar.

Interessanterweise zeigte die Studie, dass alkoholische Getränke weniger anfällig für Bakterienwachstum sind. Dies liegt daran, dass Bakterien in solchen Umgebungen nicht überleben und sich vermehren können.

Zusammenfassend sollten die Ergebnisse dieser Untersuchungen als Anlass dienen, die eigene Wachsamkeit hinsichtlich Hygiene und Sauberkeit in gastronomischen Betrieben zu erhöhen. Beim nächsten Besuch im Café oder Restaurant ist es ratsam, einen kritischen Blick auf die angebotenen Erfrischungen zu werfen. Gegebenenfalls sollte man auf Eis und Zitronenscheiben verzichten, um das Risiko einer bakteriellen Kontamination zu minimieren.