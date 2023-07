Alarmierender Bericht: Himalaya-Gletscher schmelzen bedrohlich

Die Klimakrise breitet sich unaufhaltsam auf unserem Planeten aus. Sogar die imposanten Berglandschaften sind von ihrem zerstörerischen Potential auch betroffen. Laut einem alarmierenden Bericht des Internationalen Zentrums für integrierte Gebirgsentwicklung in Kathmandu könnten die Himalaya-Gletscher bis zum Ende dieses Jahrhunderts bis zu 75 Prozent ihres Eises verlieren. Dies hätte drastische Auswirkungen auf das Antlitz dieser berühmten Gebirgskette und die Wasserversorgung von Millionen Menschen in der Umgebung.

Der Hindukusch-Himalaya erstreckt sich über acht Länder und 3.500 Kilometer und beheimatet hohe Gipfel wie den Mount Everest und den K2. Die Warnung der Wissenschaftler ist eine Mahnung an die Weltgemeinschaft, um die Dringlichkeit der Klimakrise zu erkennen und zu handeln. „Wir verlieren Gletscher, und wir verlieren sie innerhalb von 100 Jahren“, so der Hauptautor des Berichts, Umweltwissenschaftler Filipus Wester.

Die Studie enthüllt einen besorgniserregenden Trend. In den letzten zehn Jahren hat der Eisverlust in der Region um 65 Prozent zugenommen. Diese alarmierende Entwicklung könnte noch schlimmer werden, da die globalen Temperaturen voraussichtlich weiter steigen. Wenn sich die derzeitige Klimapolitik nicht ändert, wird der Verlust an Gletschern im Himalaya drastisch zunehmen. Der Bericht besagt, dass bereits bei einer Erwärmung um 1,5 oder 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau 30 bis 50 Prozent der Gletscher in der Region verschwinden würden. Bei einer Erwärmung von 3 Grad Celsius wären es sogar 75 Prozent, insbesondere in den östlichen Himalaya-Gletschern in Nepal und Bhutan.

Doch nicht nur die Bergwelt ist bedroht, auch die Menschen in den umliegenden Gebieten würden unter den Folgen leiden. Etwa 240 Millionen Menschen könnten von Überschwemmungen und Dürren betroffen sein. Die Gletscherwasserflüsse, die für die Wasserversorgung von rund 1,6 Milliarden Menschen in 12 Flusseinzugsgebieten unerlässlich sind, würden bis zur Mitte des Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichen. Die daraus resultierende Trinkwasserknappheit und Probleme bei der Bewässerung von Feldern und Viehtränken könnten schwerwiegende soziale und ökonomische Auswirkungen haben.

Einige Länder haben bereits begonnen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. So hat Peking Pläne für ein überarbeitetes Wasserversorgungsnetz vorgestellt, das das Risiko von Überschwemmungen und Dürren reduzieren soll. Pakistan entwickelt Warnsysteme, um vor Überschwemmungen aus Gletscherseen zu warnen.

Dennoch mahnen Experten eindringlich zur Dringlichkeit in drei wichtigen Bereichen des Klimawandels. Minderung, Anpassung und Verlust und Schäden. Die Weltgemeinschaft steht vor einem erheblichen Handlungsbedarf in all diesen Bereichen. Um effektive Fortschritte zu erzielen, müssen die Anstrengungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen verstärkt werden. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, sich auf die bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels anzupassen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Es ist auch unerlässlich, sich auf die Bewältigung von Verlusten und Schäden infolge des Klimawandels vorzubereiten.

Der alarmierende Bericht unterstreicht die Dringlichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen und Anpassungsstrategien zu entwickeln. Die Zukunft des Himalaya-Gebirges und das Schicksal von Millionen Menschen hängen davon ab, wie entschlossen wir in den kommenden Jahren handeln.