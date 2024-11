Eltern töten sich gegenseitig, während Sohn Videospiele spielt

Ein entsetzliches Familiendrama erschüttert den US-Bundesstaat Washington. Während ein elfjähriger Junge in seinem Zimmer Videospiele spielte, eskalierte ein Streit seiner Eltern in tödlicher Gewalt. Beide Elternteile fanden in ihrem Heim in Longview den Tod.

Die Ereignisse der Halloween-Nacht

Der Vorfall trug sich an Halloween zu, einem Tag, an dem der Horror für den Jungen zur tragischen Realität wurde. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Verstorbenen, Cecilia Robles Ochoa (39) und Juan Antonio Alvarado Saenz (38) mit Stichwunden übersät. Die Frau wies außerdem eine Schusswunde auf. Die Tragödie blieb stundenlang unentdeckt, da der Junge durch Ohrstöpsel trug während er Videospiele in seinem Zimmer spielte.

Die Polizeibehörden erhielten den Notruf des Jungen, der seine Eltern in ihrem Blut auf dem Boden fand. Am Tatort wurde eine Pistole entdeckt, die zu Juan Antonios Arbeitsplatz gehörte und deren Fehlen erst nach der Todesnacht bemerkt wurde. Polizeiangaben zufolge bestanden schon längere Zeit Spannungen in der Ehe, die Scheidung war schon vereinbart worden.

Das unklare Motiv und die Folgen

Der Auslöser für den finalen Streit bleibt bislang unklar, und auch als erster begann den anderen zu attackieren. Die Ermittlungen dauern an; dritte Personen werden jedoch als Beteiligte ausgeschlossen. Die Angehörigen der Verstorbenen nutzen inzwischen die Plattform GoFundMe, um Spenden für die Beisetzung der Eltern und zur Unterstützung des Jungen zu sammeln, der nun eine Vollwaise ist. Bisher konnten dabei 8411 Dollar (rund 7850 Euro) gesammelt werden.