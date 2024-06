EM-Aktion: Hier bekommst du Gratis-Produkte für jedes Tor!

Inmitten der steigenden Fußballbegeisterung rund um die Europameisterschaft startet die österreichische Supermarktkette Billa eine außergewöhnliche Aktion.

So profitierst du von den Toren

Jedes Tor der österreichischen Nationalmannschaft in den Qualifikationsspielen wird mit einem Gratis-Produkt für die treuen Fans belohnt. Für jedes Spiel der österreichischen Elf können Billa-Kunden elf ausgewählte Produkte erwerben. Diese können bei jedem Match variieren.

Österreich-Frankreich am 17. Juni um 21:00

Wer beispielsweise hier mitmachen möchte, kauft zwischen 14. und 17. Juni bis spätestens 21 Uhr bei Billa bzw. Billa Plus Top-11-Produkte ein.

Schießt Österreich mindestens ein Tor, erhältst du alle gekauften Top-11-Artikel von 18.6. bis 25.6. noch einmal bei Vorlage deines Original-Kassabons bei BILLA oder BILLA PLUS GRATIS: 1x gekauft wird 1x geschenkt, 2x gekauft wird 2x geschenkt, 3x gekauft wird 3x geschenkt, usw.

Spannende EM

Fußballfans und Billa-Kundinnen sowie Kunden können gleichermaßen von jedem Tor profitieren und haben somit einen weiteren Grund, die Leistungen der Mannschaft anzufeuern. Laut den Billa-Vorständen Harald Mießner und Michael Paterno will man so „die Spannung und Freude der Europameisterschaft“ in die Märkte bringen. „Wir hoffen auf viele Tore und viele glückliche Kundinnen und Kunden!“