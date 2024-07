England siegt und schimpft: „Das ist eine Schande!“

England hat sich erneut für das Finale der Europameisterschaft qualifiziert, nachdem das Team in einem spannenden Halbfinale mit 2:1 gegen die Niederlande siegte. Der entscheidende Moment des Spiels – ein Elfmeter in der 18. Minute, verwandelt von Harry Kane – löste intensive Diskussionen aus, besonders unter den englischen Kommentatoren und ehemaligen Spielern.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Ollie Watkins erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer für England, nach einem präzisen Pass von Cole Palmer. Damit steht die englische Nationalmannschaft nun zum zweiten Mal in Folge im Finale der Europameisterschaft. Die Niederländer waren durch ein frühes Tor von Xavi Simons in Führung gegangen, bevor der umstrittene Elfmeter für England den Ausgleich bedeutete.

Unerwarteter Mittelpunkt: Ein Elfmeter erhitzt die Gemüter

Die Entscheidung, einen Elfmeter zu geben, nachdem England-Kapitän Harry Kane im Strafraum durch Denzel Dumfries zu Fall gebracht wurde, sorgte für große Diskussionen. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer, unterstützt vom VAR, entschied nach Sichtung der Bilder auf Strafstoß. Diese Szene teilte die Meinungen, insbesondere unter den englischen Experten. Gary Neville und Jamie Carragher, beides ehemalige Fußballspieler, äußerten sich kritisch zur Entscheidung des Schiedsrichters, einen Elfmeter zu verhängen.

Kontroverse um Schiedsrichter Zwayer

Felix Zwayer stand während des gesamten Spiels im Mittelpunkt, nicht zuletzt wegen seiner Vergangenheit und seiner Verwicklung in den Manipulationsskandal um Robert Hoyzer im Jahr 2005. Die Wahl Zwayers als Schiedsrichter für ein so wichtiges Spiel wurde im Vorfeld kritisiert, insbesondere von englischer Seite.

Reaktionen nach dem Spiel

Die Reaktionen nach dem Spiel waren gemischt. Während sich die englischen Fans über den Einzug ins Finale freuten, äußerten niederländische Spieler und Fans Unmut über die Elfmeter-Entscheidung. Virgil van Dijk, Kapitän der Niederländer, kritisierte indirekt die Entscheidung des Schiedsrichters, indem er dessen schnellen Rückzug in die Kabine nach Spielende hervorhob.

Das EM-Finale steht nun bevor, wobei die englische Nationalmannschaft versucht, den Wettbewerb diesmal für sich zu entscheiden, während die Diskussionen zum Halbfinalspiel weiterhin in den Medien und unter den Fans geführt werden.