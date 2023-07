Entdecke Österreichs Natur-Paradiese im Sommer

Im Sommer präsentiert sich Österreich tatsächlich als ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Abenteurer. Zahlreiche einzigartige Ausflugsziele locken die Besucher in die österreichische Landschaft. Österreich bietet zahlreiche wunderschöne Streifzüge und Ausflugsziele, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Ein besonderes Highlight sind die Lavendelfelder in der steirischen Provence. Die schönsten Lavendelfelder in Österreich blühen dort und die Felder in der Gegend sind die größten in der Steiermark. Ein Besuch lohnt sich also gleich doppelt, wenn man die betörenden Düfte und das beeindruckende Farbspiel erleben möchte.

Doch auch ein Tag am Donaustrand Alt-Urfahr in Linz bietet Erholung pur. Am wunderschönen Donaustrand Alt-Urfahr lässt sich der Sommer in Linz bestens verbringen. Hier kann man die Seele baumeln lassen und die Sonne genießen.

Wer es lieber etwas aktiver mag, kann sich auf eine Wanderung durch die Ötschergräben begeben oder in der malerischen Sigmund-Thun-Klamm eine romantische Nacht verbringen. Für eine frische Brise sollte man unbedingt eine Führung machen und die neue Himmelsstiege emporsteigen.

Nicht nur Outdoor-Abenteurer kommen in Österreich auf ihre Kosten. Auch kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die älteste Holzkirche des Landes und das Krapfenwaldbad in Wien sollten unbedingt besucht werden.

Für Wanderfreunde gibt es zudem einen speziellen Wander-Guide, der unzählige inspirierende Routen durch das ganze Land bietet. Mit Dieses Programm bekommt sogar den größten Bewegungsmuffel dazu, einen Waldspaziergang zu unternehmen

Für all diese Erlebnisse gilt: Schnappt euch daher schnell eine liebe Begleitung und stürzt euch ins Abenteuer. In Österreich warten unvergessliche Momente und beeindruckende Landschaften darauf, entdeckt zu werden. Wir wünschen euch eine gute Zeit und jede Menge schöner Erlebnisse!