Erhöhte Wetter-Warnung: Jetzt kommt der Schnee!

Österreich, zieht euch warm an! Die kommenden Tage versprechen eine Achterbahnfahrt der Wetterphänomene. Die Wetterfront „Dietmar“, die sich gerade über den Britischen Inseln ausbreitet, hat uns im Visier und wird ab Dienstag für Turbulenzen sorgen.

Am Mittwoch geht das Wetterchaos weiter. Die Alpennordseite und der Osten werden von Wolken und einzelnen Regenschauern heimgesucht, während die Schneefallgrenze zwischen 1.000 und 1.500 Metern pendelt. Und als wäre das nicht genug, bekommen wir auch noch kräftigen Westwind zu spüren, der vom Bodensee bis nach Wien für Wirbel sorgt. In exponierten Lagen könnten sogar stürmische Böen aufkommen. Im Süden hingegen scheint, abgesehen von lokalen Nebelfeldern, die Sonne.

Am Donnerstag bleibt es wechselhaft. Wolken dominieren den Himmel entlang der Alpennordseite und im Osten. Von Vorarlberg bis nach Oberösterreich wird es stellenweise nass, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1.000 Metern. Doch der Nachmittag verspricht einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, abseits des Nordens. Allerdings bleibt der kräftige Westwind unser ständiger Begleiter, insbesondere im Donauraum und im Waldviertel.

Mix aus Sonne und Wolken

Zum Ende der Woche, am Freitag, starten wir mit einem Mix aus Sonne und hohen Wolken. Im Süden hält sich zu Beginn noch Nebel, doch im Laufe des Tages ziehen von Vorarlberg bis nach Oberkärnten dichte Wolken auf. Am Abend beginnt es im Südstau der Alpen zu regnen, oberhalb von etwa 700 Metern fällt Schnee. An der Alpennordseite bleibt es hingegen meist trocken. Der Wind weht am Alpenostrand mäßig aus südöstlichen Richtungen.

Besondere Vorsicht ist im Mühlviertel geboten, wo von Dienstagmorgen bis Donnerstagmittag Warnungen aktiv sind.