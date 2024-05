Erste österreichisch-serbische Wirtschaftsmesse für Frauen!

Die Messe für serbische und österreichische Geschäftsfrauen fand am 27. April in Leobersdorf, in der Nähe von Wien, statt. Ziel der Messe war die gegenseitige Integration und Vernetzung sowie der Austausch von Ideen und Wissen. Tatsächlich war die Messe nur der erste Schritt der Arbeit des Vereins Gesellschaft Österreichisch-Serbische Frauen, der in Zukunft plant, durch interaktive Workshops und Projekte voranzukommen.

Zu Beginn der Tätigkeit liegt der Schwerpunkt auf der Erweiterung. Wie die Vorsitzende des Vereins, Ranka Savic-Cergic, sagt, stellt die Nationalität kein Hindernis dar, und Frauen aller Nationalitäten sind mehr als willkommen.

„Das Ziel der Messe war es, Frauen zu ermutigen und zu inspirieren und natürlich den Beginn unserer Arbeit sowie das Zusammenkommen all der wunderbaren und kreativen Frauen an einem Ort zu feiern. Die Messe war auch eine Plattform zum Wissensaustausch, und unser Ziel für die Zukunft ist es, uns zu vernetzen und gemeinsam zu wachsen.“

Da Ranka eine langjährige Aktivistin ist und seit über dreißig Jahren im Bereich der Sozialarbeit tätig und engagiert ist, kennt sie die Defizite im Bereich des gesellschaftlichen Engagements, insbesondere im Sektor der Frauen.

„Auf der ersten Messe hatten wir etwa 80 Ausstellungsstände, Rednerinnen, Politikerinnen, Vertreterinnen von Organisationen und Unternehmerinnen. Es freut mich sehr, dass sich viele Frauen angemeldet haben und dass interessante Themen wie soziale Fragen, Gesundheit, Politik und Frauenrechte abgedeckt wurden. Es gab auch eine große Teilnahme von Österreicherinnen, die ihre Wirtschaft und ihr Engagement auf der Messe präsentierten. Diese Unternehmerinnen sind auf lokaler Ebene aktiv, sogar nach ihrer regulären Arbeitszeit im Unternehmen. Das ist der zweite Stamm, den Frauen aufbauen, wo sie versuchen, durch neue Bildungsmaßnahmen weitere Grundlagen für sich zu schaffen, da Frauen immer noch geringere Einkommen haben.“

Die Österreichisch-Serbische Frauengesellschaft (ÖSF) ist eine unpolitische Arbeitsgruppe, die die freundschaftliche Beziehung zwischen österreichischen und serbischen Frauen fördern und wichtige Themen wie Integration, Bildung, Gesundheit, Kultur und Wirtschaft behandeln soll.

Das Ziel ist die Stärkung der österreichisch-serbischen Beziehungen in allen Aspekten des öffentlichen und kulturellen Lebens sowie der Beitrag zu einem besseren Verständnis aller Aspekte der österreichischen und serbischen Kultur und der Beseitigung bestehender Stereotype.

Es ist klar, dass unsere Frauen Raum für Fortschritt und Weiterbildung haben und bestrebt sind, ihre Stellung in Österreich zu verbessern. Durch das Verein wird appelliert, dass es wichtig ist, das Bewusstsein, das Selbstwertgefühl und die kollektive Unterstützung unter Frauen zu stärken.

„Mein Studium über Integration und Migration hat gezeigt, dass die Anerkennung von Abschlüssen in unserer Migrantengruppe nach wie vor ein großes Thema und häufiges Problem ist. Oft geben Frauen ihre eigentlichen und primären Berufe auf. Sie bilden sich häufig weiter oder nehmen niedrigere Bildungsabschlüsse an. Ich denke, dass dieser Bereich gestärkt werden sollte, um die Anerkennung von Abschlüssen und Diplomen zu erleichtern und mehr anerkannte Fächer zu haben. Ein weiterer Punkt ist, dass Frauen mehr für Respekt kämpfen sollten, insbesondere am Arbeitsplatz, damit Frauen als Teil des Teams, in dem sie arbeiten, anerkannt werden. Es gibt eine Studie, in der Reinigungskräfte in einem Krankenhaus gefragt wurden, ob sie sich respektiert fühlen. Sie sagten, dass es ihnen am meisten wehtat, nicht auf dem Foto des Teams, der Krankenschwestern und der Ärzte zu sein. Weil sie sich als Reinigungskräfte in eine niedrigere Klasse eingestuft fühlten. Ich hoffe, dass wir dieses Problem in Zukunft verbessern können. Wir als Verein können dieses Thema durch Arbeits- und Bildungsprogramme behandeln. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet und sich damit beschäftigt.“

Nach dem Messeende plant der Verein, bis Ende Juni die Struktur der Vorträge festzulegen. Diese sind in soziale und kulturelle Themen sowie verschiedene Fragen wie Gewalt unterteilt. Außerdem wollen die Mitglieder die Struktur für Workshops und Schulungen festlegen, um Frauen zu ermutigen, neue Mitglieder zu werden und ihre Programme und Ideen vorzustellen.

Das Messeprogramm endete auf interessante Weise, indem die Frauen symbolisch Blumen hinabließen, um allen Frauen zu danken, die Teil ihres Lebens sind, und ihre gemeinsame Hoffnung auf eine bessere Zukunft, mehr Unterstützung und Solidarität zeigten.