Erstmals seit 6 Tagen: Zahl der Neuinfektionen unter 100

In Österreich wurden in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 86 Neuinfektionen gemeldet. Erstmals seit sechs Tagen fiel die Zahl unter 100.

Das letzte Mal wurden letzte Woche Dienstag weniger als 100 Neuinfektionen verzeichnet. Laut Dashboard des Gesundheitsministeriums wurden 86 Personen in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet. 37 Personen gelten als wieder genesen.

Meisten Fälle in Wien und Oberösterreich

Die größte Anzahl an Neuinfektion gab es in Oberösterreich (31), gefolgt von Wien (23) und Niederösterreich (21).

Aktuell gelten 1.599 Personen als aktiv erkrankt: 554 in Wien, 480 in Oberösterreich, 262 in Niederösterreich, 110 in der Steiermark, 79 in Salzburg, 52 in Tirol, 27 im Burgenland, 25 in Vorarlberg und 10 in Kärnten.

Insgesamt 95 Personen bedürfen einer medizinischen Betreuung im Krankenhaus, 16 davon auf der Intensivstation. Die Anzahl der Todesfälle in Österreich beläuft sich auf 688.