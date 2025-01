Erwischt: Finanzpolizei beschlagnahmt 22 Glücksspielgeräte!

Der Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung gelang Mitte Dezember in der Stadt Salzburg ein erfolgreicher Einsatz zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels. In enger Zusammenarbeit mit dem Stadtpolizeikommando Salzburg, dem Einsatzkommando Cobra und der Bundespolizei wurden drei illegale Glücksspielstätten kontrolliert und insgesamt 22 illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt.

Die Aktion, an der 13 Beamte der Finanzpolizei beteiligt waren, führte zur Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren gegen die Verantwortlichen. Die zu erwartenden Strafsummen belaufen sich auf etwa 80.000 Euro. Zusätzlich wurde Bargeld in Höhe von 2.055 Euro sichergestellt.

Die kontrollierten Örtlichkeiten waren besonders raffiniert getarnt. Eines der Glücksspiellokale befand sich im Keller eines Gebäudes, in dem sogar eine Behörde untergebracht war. Eines der Lokale war von außen nicht als Betrieb erkennbar, ein weiteres war durch die Lage in einer Passage in einem Wohnblock nur durch ein Tor betretbar.

„Wir bekämpfen illegales Glücksspiel konsequent, um die Österreicher vor dessen negativen Auswirkungen zu schützen. Die gute Tarnung und die hohe kriminelle Energie der Betreiber zeigen, wie wichtig der koordinierte Einsatz verschiedener Behörden ist, um solchen Machenschaften Einhalt zu gebieten. Ich gratuliere den eingesetzten Kräften zu der vorbildlichen Kooperation. Denn sie eint das gemeinsame Ziel, egal welche Uniform sie tragen: Österreich sicher zu machen“, betont Finanzminister Gunter Mayr.

Versteckte Überwachungskameras

Alle Lokale waren mit versteckten Überwachungskameras ausgestattet, die sowohl Außen- als auch Innenbereiche absicherten. Diese Maßnahmen sollten die Vorgehensweise der Einsatzkräfte ausspähen und deren Einschreiten erschweren. Alle drei Lokale mussten vom Einsatzkommando Cobra geöffnet werden.