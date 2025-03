Erwischt: Polizei stoppt illegale Taxiunternehmen

In Hallstatt deckte die Polizei illegale Taxifahrten auf. Vor allem osteuropäische Anbieter gerieten ins Visier, die ohne Konzession operierten.

In einer gezielten Aktion in Hallstatt im Bezirk Gmunden nahm die Polizei mehrere Taxis ins Visier, die ohne gültige Konzession operierten. Diese Fahrzeuge transportierten Fahrgäste aus dem EU-Raum zu beliebten touristischen Zielen in Österreich, was sich als äußerst profitabel erwiesen hat. Vor allem Anbieter aus Osteuropa wurden dabei ertappt, gegen gesetzliche Vorschriften zu verstoßen.

Herausforderungen für Unternehmen

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich konnte aufgrund fehlender detaillierter Informationen bisher keine Stellungnahme abgeben. Klar ist jedoch, dass ausländische Unternehmen nicht berechtigt sind, Laufkundschaft von einem Ort zum anderen zu befördern, wie beispielsweise von Hallstatt nach Salzburg. Im Gegensatz dazu benötigen österreichische Unternehmen für solche Fahrten eine Gewerbeberechtigung und eine offizielle Bestellung.

Bei den Kontrollen, die am Montag durchgeführt wurden, entdeckte die Polizei zudem Verstöße gegen das Fremdenpolizeigesetz sowie Verkehrsübertretungen. Die betroffenen Taxibusunternehmen waren gezwungen, vor Ort Sicherheitsleistungen zu hinterlegen.